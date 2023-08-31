Viral Momen Ayah Berusaha Tegar saat Hadiri Wisuda Anaknya, Tak Mau Menangis

JAKARTA – Sebuah video viral di sosial media menampilkan seorang ayah menampilkan ekspresi dingin saat menghadiri acara wisuda anaknya. Menariknya saat sang ayah berusaha tegar dan tidak mau menangis di momen haru itu.

Sang ayah menghadari wisuda anaknya model rambut gaul. Video yang diunggah oleh akun Twitter @kegblgnunfaedh dikutip Kamis, (31/8/2023) itu menampilkan seorang ayah yang tak ingin terlihat menangis dihadapan anaknya padahal sangat terharu dengan pencapaian anaknya. Diketahui, seorang mahasiswi bernama Naylun Hayatun telah resmi wisuda salah satu kampus di Banda Aceh.

Terlihat momen Naylun yang memakai baju toga telah selesai dalam rangkaian acara itu. Ia langsung menghampiri langsung ayahnya yang sudah menunggu Naylun di belakang para wisudawan. Mahasiswi itu juga menciumi sang ayah yang berbaju merah jambu dan putih.

Naylun pun sontak langsung memeluk sang ayah. Mahasiswi itu juga menciumi sang ayah yang berbaju orange putih tersebut.

Namun, sang ayah hanya terdiam tak membalas pelukan dan ciuman anaknya.

Sang ayah juga tampak bersedih karena bangga dan menahan tangisnya.