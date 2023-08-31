Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral Momen Ayah Berusaha Tegar saat Hadiri Wisuda Anaknya, Tak Mau Menangis

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |22:45 WIB
Viral Momen Ayah Berusaha Tegar saat Hadiri Wisuda Anaknya, Tak Mau Menangis
Viral ayah tegar saat hadiri wisuda anak (Foto: Twitter @kegoblogan.unfaedah)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah video viral di sosial media menampilkan seorang ayah menampilkan ekspresi dingin saat menghadiri acara wisuda anaknya. Menariknya saat sang ayah berusaha tegar dan tidak mau menangis di momen haru itu.

Sang ayah menghadari wisuda anaknya model rambut gaul. Video yang diunggah oleh akun Twitter @kegblgnunfaedh dikutip Kamis, (31/8/2023) itu menampilkan seorang ayah yang tak ingin terlihat menangis dihadapan anaknya padahal sangat terharu dengan pencapaian anaknya.  Diketahui, seorang mahasiswi bernama Naylun Hayatun telah resmi wisuda salah satu kampus di Banda Aceh. 

Terlihat momen Naylun yang memakai baju toga telah selesai dalam rangkaian acara itu. Ia langsung menghampiri langsung ayahnya yang sudah menunggu Naylun di belakang para wisudawan. Mahasiswi itu juga menciumi sang ayah yang berbaju merah jambu dan putih.

Naylun pun sontak langsung memeluk sang ayah. Mahasiswi itu juga menciumi sang ayah yang berbaju orange putih tersebut.

 BACA JUGA:

Namun, sang ayah hanya terdiam tak membalas pelukan dan ciuman anaknya.

Sang ayah juga tampak bersedih karena bangga dan menahan tangisnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/65/3187501/viral-UPy3_large.jpg
Viral! Siswa Tapanuli Bertanya ‘Bayar Enggak Pak’ saat Dievakuasi Helikopter TNI AU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186285/bunga_langka-hZaH_large.jpg
Viral, Kampus Oxford University Dirujak Netizen karena Tak Sebut Peneliti Indonesia di Penemuan Rafflesia Hasseltii
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/624/3186179/viral-mFVM_large.jpg
Viral Siswa SMAN 10 Makassar Kompak Selamatkan Kucing yang Tercebur di Kolam Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/624/3185837/viral-DMT3_large.jpg
Viral, Bocah SD Naik KRL Subuh-subuh dari Parung ke Klender demi Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/624/3184331/viral-3Gcf_large.jpg
Viral! Guru di Bulukumba Sulsel Minta Maaf Usai Videokan Atap Sekolah Ambruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183929/mahasiswa_unpam-MATh_large.jpg
Viral Mahasiswa Rusak Jok Motor di Unpam, Ngaku Salah dan Sedang Emosi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement