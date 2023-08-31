Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Unpad Kumpulkan Fakultas Rumuskan Skema Aturan Lulus Tak Wajib Skripsi

Arif Budianto , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |16:56 WIB
Skripsi kini tidak lagi wajib, ada pilihan lain untuk syarat kelulusan. (Foto: Unpad)
BANDUNG - Aturan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Merdeka Belajar episode ke-26 bertajuk Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi diterjemahkan oleh sejumlah kampus. Universitas Padjadjaran (Unpad) mengumpulkan semua fakultas untuk membahas skema aturan syarat kelulusan untuk S1 tidak wajib skripsi.

Humas Unpad Dendi Supriadi mengatakan Unpad akan memberikan tanggapan resmi Jumat sore (1/9/2023). Saat ini sedang dirumuskan dahulu dengan semua fakultas.

“Namun yang pasti, mencermati perkataan Pak Menteri, bukan diartikan bahwa mahasiswa tidak perlu membuat skripsi,” katanya kepada wartawan, Kamis (31/8/2023).

Dia menegaskan tugas akhir tetap menjadi komponen utama kelulusan. Sifatnya tetap wajib.

“Tapi skema tugas akhir tidak harus berbentuk skripsi. Bisa dalam bentuk produk karya atau hasil project khusus, atau bentuk lain yang setara effortnya dengan evaluasi hasil pembelajaran," katanya.

1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
