HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa Gembira Skripsi Tidak Wajib, Bukan karena Malas Lho

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |11:06 WIB
Mahasiswa Gembira Skripsi Tidak Wajib, Bukan karena Malas <i>Lho</i>
Mahasiswa sambut baik kebijakan tidak wajib skripsi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mahasiswa menyambut baik keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim yang telah mengeluarkan aturan baru dalam Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Aturan tersebut membuat skripsi tidak wajib menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa. 

Sejumlah mahasiswa pun menanggapi hal tersebut, misalnya Hasna Nur Azizah (22) mahasiswi semester 7 Jurusan Jurnalistik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyambut baik aturan tersebut. Menurutnya lebih baik skripsi diganti dengan proyek lainnya agar dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. 

 BACA JUGA:

Namun mahasiswa membantah kalau mereka gembira menyambut kabar ini karena malas mengerjakan skripsi. Akan tetapi agar mereka lebih bisa berkreasi dalam membuat project yang mereka sukai.

"Saya sebagai mahasiswa semester 7 cukup menyambut positif kabar tersebut. Tapi bukan karena malas menyusun skripsi dan sebagainya. Saya melihat lebih efektif jika skripsi diganti dengan membuat project yang dampaknya bisa dirasakan secara langsung untuk diri sendiri maupun orang lain," kata Hasna saat dihubungi, dikutip Kamis (31/8/2023).

 BACA JUGA:

Namun dia meminta agar aturan tersebut tetap disesuaikan dengan masing-masing jurusan di perguruan tinggi. Sebab adanya perbedaan kompetensi dari berbagai jurusan. 

"Tapi ini perlu disesuaikan lagi dengan setiap jurusan karena mungkin setiap jurusan mempunyai kebutuhan yang berbeda," katanya.

