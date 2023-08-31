Punya Cita-Cita Jadi Guru, Yuk Cari Tahu Syarat PPG Prajabatan

JAKARTA – Cita-cita menjadi guru adalah keinginan atau profesi yang mulia. Sebagai pendidik atau pengajar di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi, guru memiliki tanggung jawab untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada generasi muda serta membantu dalam perkembangan pribadi dan akademik siswa. Apa saja syarat menjadi guru?

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamis (31/8/2023) menjelaskan PPG Prajabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi lulusan Sarjana maupun Diploma IV, baik dari kependidikan maupun non kependidikan bagi calon guru untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan melatih calon guru agar memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia pendidikan modern. Program PPG Prajabatan bisa diikuti di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) terdekat. Namun, LPTK yang bersangkutan ini harus sudah ditunjuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan memang memiliki program studi sesuai jurusan terkait.

Apa saja syaratnya?

Persyaratan untuk menjadi peserta PPG (Pendidikan Profesi Guru) dapat bervariasi tergantung pada aturan dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara atau wilayah. Di Indonesia, misalnya, berikut adalah beberapa syarat umum yang biasanya diperlukan untuk mengikuti program PPG: