Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Punya Cita-Cita Jadi Guru, Yuk Cari Tahu Syarat PPG Prajabatan

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |22:10 WIB
Punya Cita-Cita Jadi Guru, Yuk Cari Tahu Syarat PPG Prajabatan
Syarat untuk ikut seleksi pendidikan profesi guru Prajabatan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Cita-cita menjadi guru adalah keinginan atau profesi yang mulia. Sebagai pendidik atau pengajar di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi, guru memiliki tanggung jawab untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada generasi muda serta membantu dalam perkembangan pribadi dan akademik siswa. Apa saja syarat menjadi guru?

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamis (31/8/2023) menjelaskan PPG Prajabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi lulusan Sarjana maupun Diploma IV, baik dari kependidikan maupun non kependidikan bagi calon guru untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan melatih calon guru agar memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia pendidikan modern. Program PPG Prajabatan bisa diikuti di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) terdekat. Namun, LPTK yang bersangkutan ini harus sudah ditunjuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan memang memiliki program studi sesuai jurusan terkait.

Apa saja syaratnya?

Persyaratan untuk menjadi peserta PPG (Pendidikan Profesi Guru) dapat bervariasi tergantung pada aturan dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara atau wilayah. Di Indonesia, misalnya, berikut adalah beberapa syarat umum yang biasanya diperlukan untuk mengikuti program PPG:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement