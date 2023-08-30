Ayo Cek Peluang Kuliah dan Kerja di Australia, Atdikbud Beri Informasi Menarik

Atdikbud RI untuk Australia beri informasi seputar peluang kerja dan beasiswa di Australia (Foto: Atdikbud RI untuk Australia)

SURABAYA - Penasaran dengan peluang beasiswa dan kerja di Australia? Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) RI untuk Australia, Prof. Dr. Mukhamad Najib, STP., MM. memberi informasi terbaru saat kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Selasa (29/8/2023).

Di depan ratusan mahasiswa yang hadir, Atdikbud membeberkan bahwa peluang kuliah dan bekerja di Australia sangat terbuka bagi masyarakat Indonesia. Menurut Atdikbud Najib, lulusan dari universitas di Indonesia memiliki kompetensi yang memadai untuk melanjutkan studi di Australia.

Terlebih lagi saat ini, Indonesia dan Australia telah memiliki perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), di mana salah satu hal penting dari perjanjian ini menyangkut peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Saat ini, tambah Najib, bagi mereka yang ingin kuliah di Australia dengan beasiswa, peluang itu tersedia sangat banyak, baik dari pemerintah Australia maupun dari pemerintah Indonesia.

Peluang Beasiswa di Australia

Dari pemerintah Australia ada beasiswa Australia Awards Scholarship, split master program, maupun beasiswa untuk kursus singkat. Sementara dari pemerintah Indonesia tersedia beasiswa LPDP, Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan beasiswa dari beberapa kementerian. Di luar beasiswa pemerintah, menurut Najib, setiap kampus di Australia juga memiliki beasiswa, baik untuk kuliah program master maupun doktoral.

“Beasiswa saat ini sangat banyak, asal kita mau mencarinya. Mahasiswa tidak harus bergantung pada beasiswa pemerintah, tapi bisa juga mencari beasiswa dari masing-masing universitas, mahasiswa perlu rajin-rajin membuka website universitas di Australia. Namun yang lebih penting juga, mahasiswa perlu menyiapkan diri agar bisa memenuhi persyaratan yang diminta oleh penyedia beasiswa, seperti persyaratan bahasa Inggris”, kata Najib.

Atdikbud mendorong mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan studi di Australia mengingat kualitas pendidikan di Australia termasuk yang terbaik di dunia. Saat ini, dari 43 universitas yang ada di Australia sebanyak 8 universitas masuk dalam daftar Top 100 universitas terbaik dunia vesi QS World University Ranking. Selain itu, mahasiswa di Australia datang dari berbagai negara, sehingga sangat baik bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar memahami budaya antar bangsa serta membangun jejaring internasional.