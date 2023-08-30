Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Gaji 3 Juta Masuk UKT Berapa? Begini Cara Mengetahui Skema Penggolongannya

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |15:00 WIB
Gaji 3 Juta Masuk UKT Berapa? Begini Cara Mengetahui Skema Penggolongannya
Ilustrasi untuk Uang Kuliah Tunggal (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Masih banyak yang kebingungan menjawab gaji 3 juta masuk UKT berapa? Karena UKT atau Uang Kuliah Tunggal merupakan rincian biaya yang perlu dipersiapkan dalam dunia perkuliahan, khususnya bagi para calon mahasiswa baru.

Saat ini setiap kampus menetapkan besaran standar UKT yang berbeda-beda. Hal itu tentu saja bergantung dari indeks jurusan yang akan diambil dan kekuatan finansial yang dimiliki keluarga atau orang tua.

UKT dalam dunia perkuliahan mencakup beberapa aspek, diantaranya ada SPP, biaya gedung, biaya praktikum dll. Semuanya kemudian digabungkan menjadi satu dan kemudian dibayarkan setiap delapan semester secara merata. Lantas bagaimana perhitungan masuk UKT jika terdapat gaji orang tua yang sebesar 3 juta saja?

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Rabu (30/08/2023) terkait hitungan gaji 3 juta masuk UKT .

Halaman:
1 2 3
