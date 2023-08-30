Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Pelajar Zaman Now ke Sekolah Naik Mobil dan Motor Mewah

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |19:02 WIB
Viral Pelajar Zaman Now ke Sekolah Naik Mobil dan Motor Mewah
Viral pelajar sekolah naik mobil dan motor mewah ke sekolah (Foto: @kegoblogan.unfaedah)
A
A
A

JAKARTA – Viral konten video di media sosial memperlihatkan kutipan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menceritakan bagaimana mereka ke sekolah. Meski beragam jawabannya, namun anak zaman now ternyata ke sekolah naik kendaraan mewah lho!

Zaman milenial sudah banyak yang memakai kendaraan roda dua sekelas mobil mewah untuk dibawa ke sekolah. Hal ini membuat banyak pandangan positif maupun negatif untuk orang diluar sana. Pada dasarnya siswa ini membawa motor dan mobil mewah karena memang anak dari orangtua yang mampu.

 BACA JUGA:

“Naik apa ke sekolah?” tulis pertanyaan narator dalam video yang diunggah oleh akun Twitter @kegoblogan.unfaedah, Rabu (30/8/2023).

Salah satu pelajar perempuan mengungkapkan dia naik mobil ke sekolah dengan menyetir sendiri. Brandnya adalah mobil city car.

“Saya menyetir mobil sendiri ke sekolah. Dan platnya ada namanya Sisy,” ucap siswa perempuan tersebut.

 BACA JUGA:

“Kalau saya naik motor Harley, kebetulan punya,” tutur salah satu siswa laki-laki.

“Diantar sama ayah,” kata yang lain.

“Naik ojol,” kata yang lain.

“Naik mobil diantar orang di rumah,” kata yang lain.

Halaman:
1 2
