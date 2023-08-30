Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Cara Daftar dan Aktivasi Akun di Belajar.id untuk Pendidik dan Siswa

Hafid Fuad , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |15:38 WIB
Cara Daftar dan Aktivasi Akun di Belajar.id untuk Pendidik dan Siswa
Ilustrasi untuk aktivasi platform Belajar.id (Foto: Belajar. id)
JAKARTA- Cara daftar dan aktivasi akun di belajar.id wajib untuk

Cara Aktivasi Akun belajar.id, Pelajari 7 Langkah Ini diketahui demi mendapatkan berbagai kebutuhan belajar baik tatap muka ataupun jarak jauh.

Akun belajar.id merupakan layanan platform dari Kemdikbudristek yang diberikan kepada para peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Akun bisa digunakan di level PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan Kesetaraan. Para guru ataupun peserta didik bisa mendapatkan berbagai materi untuk kegiatan belajar-mengajar.

Namun untuk menggunakan platform belajar.id, tentu kita harus mendaftar terlebih dahulu dan mengetahui cara mengaktifkan akun belajar.id. Jika sudah diaktifkan dan memiliki akun dengan cara daftar di belajar.id, maka pemilik akun bisa mengakses bermacam jenis platform dan aplikasi pendukung pembelajaran dari Kemendikbud.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (30/8/2023), berikut adalah cara daftar dan aktivasi akun belajar.id untuk dapat langsung digunakan.

