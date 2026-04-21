Locker Room Fun Futsal Berlangsung Seru meski Lapangan Basah, Disambut Semangat Siswa SMAN 55 Jakarta

JAKARTA - Keseruan acara Genzone Talks School Take Over di SMAN 55 Jakarta tak hanya terasa di dalam ruangan saat sesi talkshow, tetapi juga berlanjut ke lapangan melalui pertandingan Locker Room Fun Futsal. Meski sempat diguyur hujan deras sebelum pertandingan, semangat para siswa tidak surut.

Begitu hujan reda, lapangan kembali dipenuhi sorak-sorai siswa kelas X dan XI SMAN 55 Jakarta. Para peserta Locker Room Fun Futsal pun langsung bersiap melanjutkan pertandingan yang sudah dinantikan sejak awal.

Pertandingan dibagi dalam dua kategori, yakni kelas X dan kelas XI. Untuk kelas X, tim X ABCD berhadapan dengan X EFGH. Sementara itu, pada kategori kelas XI, pertandingan mempertemukan XI ABCD melawan XI EFGH.

Atmosfer pertandingan terasa meriah. Tak hanya pemain di lapangan, siswa lain yang tidak ikut bertanding, baik perempuan maupun laki-laki, juga turut memadati area pinggir lapangan.

Mereka berdiri di sekitar arena, memberikan dukungan penuh untuk teman-temannya. Sorakan, tepuk tangan, hingga teriakan penyemangat terus terdengar sepanjang pertandingan berlangsung.