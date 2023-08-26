5 Prospek Kerja Jurusan Biologi

JAKARTA – Prospek kerja jurusan biologi sangat terbuka lebar. Cabang ilmu biologi punya peranan penting dalam berbagai area kehidupan.

Prospek kerja jurusan biologi bisa membuat kamu memiliki berbagai macam pilihan. Lulusan biologi bisa kerja menjadi analisis laboratorium, teknisi laboratorium, pendidik (guru/dosen), bahkan petani yang inovatif.

Lulusan biologi juga dapat menjadi penulis, biochemist, hingga botanist yang bertugas untuk meneliti tumbuhan, lho. Jadi, tidak perlu khawatir untuk prospek kerja jurusan biologi. Sebab, skala bidang kerjanya begitu luas.

Jurusan biologi merupakan irisan dari berbagai jurusan, salah satunya pertanian. Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (26/8/2023), kamu bisa menyimak prospek kerja jurusan biologi berikut ini.

Prospek Kerja Jurusan Biologi

1. Pendidik (Guru/Dosen)

Prospek kerja jurusan Biologi selanjutnya adalah menjadi tenaga pendidik, baik guru maupun dosen. Kita ketahui bersama bahwa mata pelajaran Biologi akan selalu dibutuhkan oleh murid SD, SMP, hingga SMA. Dengan begitu, posisi guru Biologi akan selalu dibuka.

Untuk menjadi dosen, kamu tentu saja harus memiliki sertifikasi pendidik setaraf dosen dan menempuh jenjang pendidikan minimal S2.

2. Petani atau Bisnis Agrowisata

Petani tidak hanya tentang menanam suatu tanaman lalu memanennya saat masa panen tiba. Jika kamu memahami bagaimana struktur tanah, perawatan makhluk hidup, hingga pemilihan ekosistem lingkungan, kamu bisa melakukan inovasi yang berguna untuk dunia pertanian.

Dengan demikian, hasil panen nantinya akan lebih berkualitas hingga memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi, pertanian akan menjadi hal menarik untuk dikembangkan di masa depan oleh generasi selanjutnya. Atau bisa juga menjadi pebisnis agrowisata.

