KAMPUS

Kabar Gembira Bagi Dosen UI, Ada Diskon Naik Kereta 10%

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |19:27 WIB
Kabar Gembira Bagi Dosen UI, Ada Diskon Naik Kereta 10%
Dosen UI dapat reduksi tarif kereta sebesar diskon 10% (Foto: UI)
JAKARTA - Dosen dan tenaga pendidik (tendik) Universitas Indonesia (UI) memperoleh reduksi tarif tiket kereta api dari PT Kereta Api Indonesia, Persero (PT KAI). Ada diskon sebesar 10 persen untuk tiket kereta jarak jauh dan jarak menengah dengan kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi khusus untuk para pengajar di UI.

Pemberian reduksi tiket berlaku hingga Juli 2024, bagi sivitas akademika yang telah melakukan registrasi di mobile application Access by KAI. Acara “Sosialisasi Reduksi untuk Dosen dan Tendik UI” dilaksanakan pada Rabu (23/8), di Balai Sidang UI Kampus Depok.

Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI, Amelita Lusia MSi., CPR.,  mengatakan bahwa pemberian diskon tarif ini sudah berjalan sejak Juli 2022. “Melalui sosialisasi ini diharapkan para dosen dan tendik mengetahui dan memahami alur pendaftaran reduksi tiket, sehingga mampu memaksimalkan manfaat penawaran dari PT KAI,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Jumat (25/8/2023).

Selain itu, reduksi yang ditawarkan semakin mendorong para dosen dan tendik untuk menggunakan moda transportasi kereta api saat bepergian. Mayoritas dosen dan tendik UI adalah pengguna kereta api, baik untuk mobilitas pribadi ataupun rombongan. Dengan demikian, program ini akan mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah emisi karbon di tengah kondisi polusi udara yang semakin memburuk. Ditambah lagi, kereta api merupakan transportasi yang paling rendah emisi. 

Tidak ada batasan jumlah penggunaan reduksi tiket selama kerja sama antara UI dan PT KAI masih berlaku. Diskon tarif ini tidak berlaku untuk kereta api perkotaan/komuter, tarif khusus, tarif promosi, serta kereta luxury, imperial, priority atau kereta api wisata lainnya. 

Diskon tarif hanya berlaku bagi dosen dan tendik, namun tidak berlaku bagi keluarga dosen dan tendik. Untuk mendapatkan diskon tiket reduksi, sebelumnya dosen dan tendik UI harus mendaftarkan diri menjadi membership PT KAI, dengan mengunduh aplikasi Access by KAI yang tersedia di Playstore maupun Appstore. 

Direktur Pengembangan Karier Lulusan dan Hubungan Alumni UI, Ir. Ahmad Syafiq, M.Sc., Ph.D., menyampaikan bahwa pemberian reduksi tarif tiket kereta merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani UI dan PT KAI pada tahun lalu. Kolaborasi UI dan PT KAI bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pendidikan dan pelatihan SDM, pengkajian kegiatan atau proyek pengembangan dalam perkereta-apian, penyelenggaraan kegiatan sertifikasi profesi, serta implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan UI. 

