HOME EDUKASI KAMPUS

Hirup Polutan Tiap 3 Detik, Guru Besar UI Ungkap Dampak Jangka Pendek Polusi

Iyung Rizki , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |17:32 WIB
Polusi udara di Jakarta memberikan efek jangka pendek, ini kata Guru Besar UI (Foto: Freepik)
Polusi udara di Jakarta memberikan efek jangka pendek, ini kata Guru Besar UI (Foto: Freepik)
JAKARTA - Seseorang idealnya bernapas tiap tiga detik sekali. Sayangnya, udara yang kita hirup di Jakarta dan area Jabodetabek pada umumnya, membuat seseorang rentan terpapar polusi setiap kali bernapas.

Guru Besar Tetap Ilmu Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Profesor Budi Haryanto menyampaikan bahwa kondisi buruknya polusi yang terjadi sejak tiga bulan terakhir ini menjadi hal yang sangat serius. Buruknya polusi udara sudah cukup tinggi sejak tahun 2005 lalu. Namun, sejak tiga bulan terakhir ini frekuensi buruknya polusi semakin tinggi dan terus meningkat.

“Seseorang bernapas tiap 3 detik sekali. Sehingga dengan kondisi buruknya polusi udara menjadi sangat serius di masyarakat, khususnya polusi dari kendaraan maupun polusi dari industri,” ucapnya kepada wartawan, Jumat (25/8/2023).

“Kondisi buruknya polusi udara ini menjadi masalah yang sangat serius untuk jangka waktu yang panjang,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
