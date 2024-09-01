Guru Besar Filsafat Nilai Kunjungan Paus Fransiskus Perkuat Hubungan Antarumat

JAKARTA - Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia bisa memperkuat hubungan antarumat beragama dan mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih menerima perbedaan. Kunjungan Paus Fransiskus dijadwalkan berlangsung pada 3-6 September 2024.

Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis-Suseno, menekankan bahwa hubungan baik antarumat beragama adalah elemen fundamental dalam menjaga persatuan Indonesia.

Dia menyebutkan bahwa meskipun Indonesia mayoritas Muslim, para pendiri bangsa memilih Pancasila sebagai dasar negara yang mengedepankan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan agama tertentu.

"Kedatangan Paus Fransiskus akan semakin memperkuat hubungan antarumat beragama dan mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih menerima perbedaan," kata dia, Minggu (1/9/2024).

Dia juga menilai bahwa kehadiran Paus merupakan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mengenal lebih dekat salah satu tokoh dunia yang selalu mengedepankan nilai-nilai persaudaraan.

Kunjungan Paus Fransiskus diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk semakin memperkokoh persatuan dan kebinekaan, menuju Indonesia yang lebih bersatu dan harmonis

Dalam seminar nasional bertajuk "Lintas Keyakinan Menuju Persaudaraan Sejati" yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya Jakarta, cendekiawan Muhammadiyah, Sukidi Mulyadi, menyatakan bahwa kehadiran Paus Fransiskus dapat mempererat persatuan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Menurutnya, Paus Fransiskus memberikan teladan dengan menyapa dan mengenal semua pihak, tanpa memandang perbedaan agama, latar belakang, atau etnis.