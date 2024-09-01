Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Guru Besar Filsafat Nilai Kunjungan Paus Fransiskus Perkuat Hubungan Antarumat

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |19:12 WIB
Guru Besar Filsafat Nilai Kunjungan Paus Fransiskus Perkuat Hubungan Antarumat
Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia bisa memperkuat hubungan antarumat beragama dan mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih menerima perbedaan. Kunjungan Paus Fransiskus dijadwalkan berlangsung pada 3-6 September 2024.

Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis-Suseno, menekankan bahwa hubungan baik antarumat beragama adalah elemen fundamental dalam menjaga persatuan Indonesia.

Dia menyebutkan bahwa meskipun Indonesia mayoritas Muslim, para pendiri bangsa memilih Pancasila sebagai dasar negara yang mengedepankan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan agama tertentu.

"Kedatangan Paus Fransiskus akan semakin memperkuat hubungan antarumat beragama dan mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih menerima perbedaan," kata dia, Minggu (1/9/2024).

Dia juga menilai bahwa kehadiran Paus merupakan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mengenal lebih dekat salah satu tokoh dunia yang selalu mengedepankan nilai-nilai persaudaraan.

Kunjungan Paus Fransiskus diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk semakin memperkokoh persatuan dan kebinekaan, menuju Indonesia yang lebih bersatu dan harmonis

Dalam seminar nasional bertajuk "Lintas Keyakinan Menuju Persaudaraan Sejati" yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya Jakarta, cendekiawan Muhammadiyah, Sukidi Mulyadi, menyatakan bahwa kehadiran Paus Fransiskus dapat mempererat persatuan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Menurutnya, Paus Fransiskus memberikan teladan dengan menyapa dan mengenal semua pihak, tanpa memandang perbedaan agama, latar belakang, atau etnis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/65/2971864/rektor-ui-kukuhkan-amiliana-mardiani-sebagai-guru-besar-ilmu-penyakit-jantung-dan-pembuluh-darah-ibjIsInmln.jpg
Rektor UI Kukuhkan Amiliana Mardiani sebagai Guru Besar Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/65/2929953/akademisi-soroti-isu-kdrt-hingga-bullying-dalam-orasi-ilmiah-pengukuhan-guru-besar-LROp71oPuu.jpg
Akademisi Soroti Isu KDRT hingga Bullying dalam Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/65/2906701/ketua-kppu-afif-hasbullah-jadi-guru-besar-tetap-universitas-darul-ulum-22-tahun-pengabdian-OG5F0WLaeW.jpg
Ketua KPPU Afif Hasbullah Jadi Guru Besar Tetap Universitas Darul Ulum, 22 Tahun Pengabdian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/65/2906625/jadi-guru-besar-tetap-universitas-darul-ulum-ini-harapan-ketua-kppu-afif-hasbullah-MmbFeJoOuO.jpg
Jadi Guru Besar Tetap Universitas Darul Ulum, Ini Harapan Ketua KPPU Afif Hasbullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/65/2871241/hirup-polutan-tiap-3-detik-guru-besar-ui-ungkap-dampak-jangka-pendek-polusi-PUQtOFU3kc.jpg
Hirup Polutan Tiap 3 Detik, Guru Besar UI Ungkap Dampak Jangka Pendek Polusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/65/2871048/saran-guru-besar-ui-agar-tetap-sehat-berolahraga-di-tengah-ancaman-polusi-udara-TSpophXLlK.jpg
Saran Guru Besar UI agar Tetap Sehat Berolahraga di Tengah Ancaman Polusi Udara
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement