4 Tips Jadi Mahasiswa Keren, Dijamin Bakal Populer di Kampus

JAKARTA - Ingin populer atau terkenal di kampus, tentunya merupakan bonus bagi mahasiswa keren. Kamu juga bisa kok seperti itu. Gimana sih caranya?

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin punya trik jitu menjadi mahasiswa baru yang keren. Bukan semata-mata pintar, tapi baginya ada hal lain yang perlu dimiliki.

Berbicara di depan ribuan mahasiswa baru Universitas Pelita Harapan (UPH) Karawaci di agenda Distinguished Guest Speakers UPH Festival 2023, menurut Menkes Budi ada beberapa hal. Apa saja sih?

Tips Jadi Mahasiswa Keren

1.Peka Situasi Terkini

Hal pertama yang harus dimiliki adalah kemampuan melihat situasi terkini. Artinya, sebagai mahasiswa baru kalian harus pelajari pergeseran pola ekonomi atau kehidupan di luar. Sebab, bagaimana pun perubahan adalah keniscayaan di kehidupan ini.

"Jangan lagi ngira kalau orang pintar hanya akan masuk ke fakultas kedokteran. Gak begitu konsep mikirnya sekarang," kata Menkes saat ditemui di UPH Karawaci, Tangerang, Jumat (25/8/2023).

Saat ini, teknologi sangat berkembang pesan dan Indonesia sudah sangat open dengan itu. Dengan kata lain, sebagai mahasiswa baru, akan sangat bermakna jika melek soal ini.

"Jangan jadi mahasiswa baru yang main game doang kerjaannya. LIhat pergeseran di industri global seperti itu selagi kaliannya bergaul dengan banyak orang. Ini penting," ucap Menkes Budi.

2.Jangan Merasa Hebat

Hal lain yang perlu dipahami mahasiswa baru adalah jangan merasa dirinya paling segalanya. Sebab, percayalah kalau di atas langit ada langit lagi.

Ini dialami langsung oleh Menkes Budi saat tes masuk ITB. Ceritanya, dia sudah merasa paling pintar, tapi ternyata ada pelajar lain yang lebih pintar darinya.

"Saya sudah dapat nilai 98, wah salah satu doang, ternyata ada yang dapat nilai 100. Bahkan, di tes terakhir saya dapat nilai 100 dari 11 soal, tapi ternyata si orang yang sama dapat nilai 110. Saya saksi bahwa di atas langit ada langit lagi," ucapnya.