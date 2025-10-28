Viral, Mahasiswi Kuliah 3,5 Tahun Lulus Cumlaude IPK3,9 Tapi Nganggur

JAKARTA - Seorang mahasiswi membagikan pengalamannya kuliah dengan prestasi yang gemilang. Namun setelah lulus, yang terjadi malah di luar harapan.

Adalah pemilik akun TikTok bernama eleanoraazz yang membagikan pengalamannya. Dia membagikan video hari bahagia di mana dirinya diwisuda.

Pada video itu, dia tampak bahagia sebab dipanggil ke podium untuk disematkan sebagai mahasiswa dengan status cumlaude. Sebuah status istimewa yang belum tentu dicapai oleh mahasiswa pada umumnya.

Dia kuliah selama 3,5 tahun dengan IPK 3,9. Hal itu merupakan prestasi yang membanggakan, di mana dia masuk dalam no 7 nilai tertinggi dalam prodinya.

(Foto: Layar Tangkap IG Eleanorazz)

Namun kenyataan justru bertolak belakang saat dia mencari pekerjaan. Ternyata, prestasi yang dicapainya susah payah tidak menjamin akan langsung dapat kerja.

"Ternyata life after graduate lebih menyeramkan drpd skripsian, nyari kerja ga segampang ituu???? btw info loker min @kemnaker wkwk," ujarnya, seperti dikutip Selasa (28/10/2025).