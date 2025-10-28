Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral, Mahasiswi Kuliah 3,5 Tahun Lulus Cumlaude IPK3,9 Tapi Nganggur

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |17:23 WIB
Viral, Mahasiswi Kuliah 3,5 Tahun Lulus Cumlaude IPK3,9 Tapi <i>Nganggur</i>
Viral, Mahasiswi Kuliah 3,5 Tahun Lulus Cumlaude IPK3,9 Tapi {Nganggur} (Foto: IG eleanoraazz)
A
A
A

JAKARTA - Seorang mahasiswi membagikan pengalamannya kuliah dengan prestasi yang gemilang. Namun setelah lulus, yang terjadi malah di luar harapan.  

Adalah pemilik akun TikTok bernama eleanoraazz yang membagikan pengalamannya. Dia membagikan video hari bahagia di mana dirinya diwisuda. 

Pada video itu, dia tampak bahagia sebab dipanggil ke podium untuk disematkan sebagai mahasiswa dengan status cumlaude. Sebuah status istimewa yang belum tentu dicapai oleh mahasiswa pada umumnya. 

Dia kuliah selama 3,5 tahun dengan IPK 3,9. Hal itu merupakan prestasi yang membanggakan, di mana dia masuk dalam no 7 nilai tertinggi dalam prodinya. 

eleanoraz

(Foto: Layar Tangkap IG Eleanorazz)

Namun kenyataan justru bertolak belakang saat dia mencari pekerjaan. Ternyata, prestasi yang dicapainya susah payah tidak menjamin akan langsung dapat kerja. 

"Ternyata life after graduate lebih menyeramkan drpd skripsian, nyari kerja ga segampang ituu???? btw info loker min @kemnaker wkwk," ujarnya, seperti dikutip Selasa (28/10/2025). 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724//viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184658//deddy-7ZLi_large.jpg
Sabrina Chairunnisa Ulang Tahun, Deddy Corbuzier Kirim Kue Bertulis Happy Birthday My Ex Wife
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184657//kenan-jri0_large.jpg
Viral, Anak Ini Tiup Lilin Ulang Tahun untuk Terakhir Kalinya di Depan Jenazah sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184667//anak_smp-ToS5_large.jpg
Viral Siswa SMP Berontak dari Budaya Rebahan, Diapresiasi Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/612/3184429//viral_main_hp-RUlW_large.jpg
Viral Bapak Pukul Mantu yang Kerjanya Main HP Terus, Netizen: Semua Orangtua Kayak Gini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184406//viral-5NMO_large.jpg
Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement