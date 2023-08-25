Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Jenis-Jenis Perundungan Dunia Maya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |18:22 WIB
Jenis-Jenis Perundungan Dunia Maya
Ilustrasi Jenis Perundungan Dunia Maya (Foto:Freepik)
JAKARTA- Berikut ini jenis-jenis perundungan dunia maya yang biasanya dilakukan oleh pembully. Adapun, perundungan dunia maya atau cyberbullying sengaja dilakukan untuk menyebabkan ketidaknyamanan, ketakutan, atau rasa malu pada korban.

Dibandingkan dengan perundungan di dunia nyata, cyberbullying lebih menyakitkan bagi para korban karena dampaknya bisa menjangkau khalayak tak terbatas.

Dilansir dari Verywell Family dan Bully-Free Programme, Jumat (25/8/20230 berikut jenis-jenis perundungan dunia maya yang wajib Anda ketahui.

1. Penguntitan Dunia Maya

Kejahatan perundungan penguntitan di dunia maya ini termasuk ke dalam kategori serangan langsung kepada korban. Dalam kasus ini, pelaku kejahatan akan mengirimi pesan mengancam, intimidasi, atau aktivitas online lain yang mengganggu korban selama berulang kali sehingga korban merasa takut.

2. Pengucilan

Tidak hanya perundungan dalam dunia nyata saja yang bisa membuat orang lain dikucilkan. Dalam kasus perundungan dunia maya, seseroang bisa saja dikucilkan oleh orang lain. Biasanya tindakan yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan sengaja mengeluarkan korban dair grup online atau tidak menanggapi pesan korban di grup.

Halaman:
1 2 3
