5 Jurusan Kuliah yang Banyak Dicari untuk Jadi CPNS di Kemendikbudristek

Jurusan kuliah yang paling banyak dicari untuk jadi CPNS Kemendikbudristek

JAKARTA – 5 jurusan kuliah yang banyak dicari untuk jadi CPNS di Kemendikbudristek penting untuk disimak. Barangkali saja kamu berminat menjadi CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) suatu hari nanti. Maka mulai sejak memilih jurusan kuliah, sudah harus mempertimbangkan apa pilihan jurusan yang tepat.

Kemendikbudristek umumnya membuka ratusan formasi yang dapat diisi puluhan jurusan. Dari data CPNS Kemendikbudristek tahun 2023 menerima 572.496 formasi, dengan rincian 543.593 untuk calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 28.903 untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Lalu jurusan apa sih yang paling banyak dicari oleh Kemendikbudristek seperti dilansir dari berbagai sumber, Kamis (24/8/2023)? Jangan sampai kamu malah salah jurusan.

Jurusan Kuliah yang Bisa Masuk Formasi Kemendikbudristek

1. Ilmu Hukum

Ilmu Hukum mengisi sejumlah formasi dalam Kemendikbudristek tahun 2021 lalu, di antaranya Penyusunan Bahan Bantuan Hukum, Analis Kerja Sama, dan Analis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur.

2. Manajemen

Jurusan kuliah Manajemen dalam formasi CPNS Kemendikbud 2021 dapat mengisi posisi Analis Barang Milik Negara, Analis Perencanaan dan laporan, Analis Penilaian dan Akreditasi, Analis Jabatan, Pengelola Keuangan, hingga Verifikator Keuangan.

3. Pendidikan

Lulusan dari jurusan Pendidikan, apa pun jenis pendidikannya, tentu saja memiliki peluang tinggi untuk lolos CASN 2023. Terlebih, tahun ini menjadi momen di mana akan dilakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS part time melalui seleksi