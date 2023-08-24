Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

5 Jurusan Kuliah yang Banyak Dicari untuk Jadi CPNS di Kemendikbudristek

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |15:58 WIB
5 Jurusan Kuliah yang Banyak Dicari untuk Jadi CPNS di Kemendikbudristek
Jurusan kuliah yang paling banyak dicari untuk jadi CPNS Kemendikbudristek (Foto: Ke
A
A
A

JAKARTA – 5 jurusan kuliah yang banyak dicari untuk jadi CPNS di Kemendikbudristek penting untuk disimak. Barangkali saja kamu berminat menjadi CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) suatu hari nanti. Maka mulai sejak memilih jurusan kuliah, sudah harus mempertimbangkan apa pilihan jurusan yang tepat.

Kemendikbudristek umumnya membuka ratusan formasi yang dapat diisi puluhan jurusan. Dari data CPNS Kemendikbudristek tahun 2023 menerima 572.496 formasi, dengan rincian 543.593 untuk calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 28.903 untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

 BACA JUGA:

Lalu jurusan apa sih yang paling banyak dicari oleh Kemendikbudristek seperti dilansir dari berbagai sumber, Kamis (24/8/2023)? Jangan sampai kamu malah salah jurusan.

Jurusan Kuliah yang Bisa Masuk Formasi Kemendikbudristek

1. Ilmu Hukum

Ilmu Hukum mengisi sejumlah formasi dalam Kemendikbudristek tahun 2021 lalu, di antaranya Penyusunan Bahan Bantuan Hukum, Analis Kerja Sama, dan Analis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur.

 BACA JUGA:

2. Manajemen

Jurusan kuliah Manajemen dalam formasi CPNS Kemendikbud 2021 dapat mengisi posisi Analis Barang Milik Negara, Analis Perencanaan dan laporan, Analis Penilaian dan Akreditasi, Analis Jabatan, Pengelola Keuangan, hingga Verifikator Keuangan.

3. Pendidikan

Lulusan dari jurusan Pendidikan, apa pun jenis pendidikannya, tentu saja memiliki peluang tinggi untuk lolos CASN 2023. Terlebih, tahun ini menjadi momen di mana akan dilakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS part time melalui seleksi

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/65/3185314/cpns-FuSa_large.jpg
Daftar Jurusan Kuliah yang Banyak Dicari untuk Jadi CPNS di Kemenhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/65/3185280/cpns-2PS0_large.jpg
10 Contoh Soal Profiling ASN dan Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184864/cpns-dOUy_large.jpg
Daftar Jurusan yang Paling Dibutuhkan di CPNS Kemenkeu 2026, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/624/3182340/cpns-rgEB_large.jpg
10 Kementerian Ini Butuh CPNS Lulusan SMA/SMK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/65/3180751/pns-uyTU_large.jpg
Daftar 7 Jurusan Kuliah yang Berpeluang Besar dan Cepat Tembus PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/65/3162245/cpns-4Mzn_large.jpg
Ini Daftar Resmi Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement