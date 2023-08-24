Indonesia Juara Olimpiade Standar Internasional Korea, Diikuti 9 Negara

KOREA SELATAN - Pelajar Indonesia kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional. Tim Indonesia dari MAN Insan Cendekia Gorontalo berhasil meraih Bronze Prize pada The 18th International Standards Olympiad atau Olimpiade Standar Internasional ke-18 yang diselenggarakan oleh Korean Agency for Technology and Standards (KATS) bekerja sama dengan Korean Standards Assosiation (KSA) dan The Korean Federation of Technology Education Society pada tanggal 21 - 23 Agustus 2023 di Ansan, Korea Selatan.

Mereka terdiri dari Marha Rifani Fayza Bahsuan, Nabilah Zulaeka Putri Darmawangsah, dan Tiara Myreen Alilatulbariza Husain sebelumnya merupakan juara Kompetisi Standardisasi Nasional (KSN) Tingkat SMA/SMK Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada Mei - Juli 2023 lalu. Ketiganya merasa tidak menyangka karena berhasil mengharumkan nama Indonesia.

“Kami bangga dengan prestasi dari MAN Insan Cendekia Gorontalo di Olimpiade Standar Internasional ke-18 yang telah mengharumkan nama Indonesia dalam kompetisi pelajar internasional bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian ini,” kata Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian BSN, Arini Widyastuti saat mendampingi Tim Indonesia di Korea, Kamis (24/8/2023).

Tahun ini, Olimpiade Standar Internasional diikuti oleh 9 negara dengan total 40 tim. Indonesia sendiri mengirim 2 tim yaitu tim dari MAN Insan Cendekia Gorontalo serta SMA Jubilee Jakarta.