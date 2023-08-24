Kiat Jitu agar Lulusan SMK Cepat Dapat Kerja

INDRAMAYU - Lulusan vokasi atau keterampilan seperti jebolan SMK diyakini lebih terampil dan memiliki keahlian. Untuk mendapatkan peluang di dunia kerja, mereka tentunya harus bersaing dengan lulusan S1 dan S2. Karena itu, mereka harus dibekali oleh skill tambahan.

Para lulusan SMK tetap semangat mencari pekerjaan. Salah satunya terlihat di halaman Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Indramayu di mana ada bursa pencari kerja. Dengan membawa amplop lamaran berwarna coklat, lulusan SMK rela datang sejak pagi untuk menjadi peserta Job Fair.

BACA JUGA: TGB Hadiri Dies Natalis SMK NU 1 dan Peresmian Graha KH Masjkuri Shodiq di Lamongan

Sebanyak 2.015 lowongan dari 20 Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja yang ada di sejumlah wilayah Indonesia disiapkan dalam Job Fair yang digelar di halaman SMKN 1 Indramayu, Jl Gatot Subroto, Kelurahan Karanganyar, Kabupaten Indramayu, Kamis (24/8/2023). Para pencari kerja juga terlihat berpakaian rapi sambil membawa amplop berwarna coklat yang berisi berkas lamaran pekerjaan.

Ketua Bursa Kerja Khusus, Saifudin Djuhri, mengatakan, kegiatan Job Fair ini diperuntukkan khusus bagi seluruh lulusan SMK, SMA Sederajat, baik dalam ataupun luar daerah Indramayu. Saifudin menuturkan, kegiatan yang digelar selama dua hari sejak tanggal 23 hingga 24 Agustus 2023 ini mendapatkan antusias yang cukup tinggi dari para pencari kerja.

BACA JUGA:

"Alhamdulillah animo masyarakat cukup tinggi. Pada hari pertama kemarin peserta yang hadir mencapai 1.200 orang. Tapi untuk hari ini kita belum tau, karena belum kita rekap," tutur dia.

Saifudin berharap, dengan adanya kegiatan Job Fair 2023 ini dapat menjadi jembatan bagi para lulusan SMK, SMA Sederajat untuk memperoleh pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, khususnya di Kabupaten Indramayu. "Mudah-mudahan ini dapat membantu masyarakat Indramayu khususnya, untuk bisa bekerja dan dapat mengurangi angka pengangguran," katanya.