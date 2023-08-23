Prospek Kerja Jurusan Sastra Inggris

JAKARTA - Prospek kerja jurusan sastra Inggris begitu luas setelah lulus kuliah. Peluang kerja terbuka lebar jika seseorang menguasai bahasa asing di era modern ini.

Banyak sekali peluang pekerjaan yang dicoba oleh lulusan dari Sastra Inggris, mulai dari menjadi guru hingga seorang staf diplomat. Hal ini tentu memberikan peluang besar dalam mencari pekerjaan. Tidak harus menunggu waktu lama, setelah meraih gelar sarjana seseorang langsung memulai kariernya. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, berikut ini beberapa prospek kerja jurusan Sastra Inggris yang telah dirangkum dari situs Prospects, Rabu (22/8/2023).

BACA JUGA:

Prospek Kerja Jurusan Sastra Inggris

1. Penulis

Lulusan Sastra Inggris juga bisa mengambil bagian pekerjaan sebagai penulis. Kesempatan untuk menjadi penulis terbuka lebar. Mulai dari menulis karya fiksi dan non-fiksi, copywriter, hingga content writer. Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini banyak sekali perusahaan asing yang menyediakan pekerjaan jarak jauh untuk menjadi copywriter dan content writer. Agar dapat bekerja di perusahaan asing tersebut, tentunya seseorang harus fasih berbahasa Inggris.

2. Guru

Dengan menjadi lulusan Sastra Inggris kamu bisa menjadi pengajar atau guru Bahasa Inggris di manapun. Mulai dari menjadi guru di sekolah, dosen di kampus, guru di tempat kursus, atau guru privat. Tidak hanya itu saja, dengan menjadi lulusan Sastra Inggris, kamu juga bisa mengajar para penutur asing yang sedang mendalami bahasa Indonesia.

BACA JUGA:

3. Pemandu wisata/ tour guide

Bekerja menjadi pemandu wisata atau tour guide sangat menyenangkan bagi kamu yang memiliki hobi travelling sambil bekerja. Dalam pekerjaan ini, kamu dapat menjadi pemandu wisata masyarakat Indonesia yang akan pergi keluar negeri atau turis asing yang sedang berlibur di Indonesia.

4. Translator

Menjadi lulusan Sastra Inggris membuat seseorang mendapat julukan sebagai kakus berjalan. Hal ini bisa mengantarkanmu untuk bekerja menjadi seorang translator atau penerjemah. Banyak sekali perusahaan yang membutuhkan translator seperti penerbit buku, layanan untuk nonton film guna membuat subtitle bahasa Indonesia, serta perusahaan yang bergerak di bidang lainnya.