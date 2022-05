JAKARTA - Jurusan sastra Inggris merupakan jurusan yang cukup populer dalam rumpun ilmu humaiora. Pada jurusan ini akan diajarkan lebih dalam tentang linguistik dan sastra. Berbagai universitas negeri maupun swasta menyediakan jurusan sastra Inggris.

Berikut kampus yang memiliki jurusan sastra Inggris terbaik di Indonesia.

•Universitas Indonesia

Universitas Indonesia merupakan universitas yang banyak diminati para calon mahasiswa. UI menyediakan jurusan sastra Indonesia terbaik dengan akreditasi unggul. Universitas Indonesia menempati posisi ke 801-1000 sebagai universitas terbaik di dunia versi Times Higher Education. Mahasiswa pada jurusan ini akan mempelajari tentang dasar linguistik bahasa Inggris, morfologi bahasa Inggris, sintaksis bahasa Inggris, dan kritik sastra Inggris.Â

•Universitas Gadjah Mada (UGM)

Universitas Gadjah Mada merupakan universitas yang sangat populer di Yogyakarta. Di UGM tersedia jurusan Sastra Inggris terbaik, dengan akreditasi A. Beberapa mata kuliah yang terdapat pada jurusan ini antara lain, listening and speaking, grammar 1, syntax and semantics, dan english romantic: literature. Universitas Gadjah Mada menempati rangking lebih dari 1201 sebagai universitas terbaik di dunia versi Times Higher Education.

•Universitas Padjajaran

Universitas Padjajaran adalah universitas negeri di Kota Bandung yang juga menyediakan jurusan sastra Inggris terbaik. Jurusan sastra Inggris di universitas ini sudah terakreditasi A. Mata kuliah yang diajarkan pada jurusan ini di antaranya adalah paragraph writing, essay writting, reading for general interests, dan basic grammar. Universitas Padjajaran menempati peringkat lebih dari 1201 sebagai universitas terbaik di dunia versi Times Higher Education.

•Universitas Gunadarma

Universitas Gunadarma merupakan salah satu universitas swasta yang kampusnya terdapat di beberapa lokasi. Jurusan sastra Inggris di kampus ini sudah terakreditasi A. Mahasiswa jurusan ini akan mempelajari fonologi bahasa inggris, kejurubahasaan Indonesia-Inggris, interaksi budaya, dan morfologi bahasa Inggris. Universitas Gunadarma menempati rangking ke 3.085 sebagai universitas terbaik di dunia versi Webometrics.

•Universitas Bina Nusantara

Universitas Bina Nusantara (BINUS) adalah salah satu universitas swasta ternama di Jakarta. Jurusan sastra Inggris di kampus ini sudah terakreditasi Unggul. Beberapa mata kuliah di jurusan ini yaitu Indonesian language, language in use, English syntax, dan project in language. BINUS menempati peringkat ke 1.864 sebagai universitas terbaik di dunia.

