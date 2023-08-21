Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

UNS Sambut 10.291 Mahasiswa Baru, Ini Pesan Rektor

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |19:01 WIB
UNS Sambut 10.291 Mahasiswa Baru, Ini Pesan Rektor
UNS kukuhkan mahasiswa baru tahun ajaran 2023/2024 (Foto: UNS)
SURAKARTA - Sebanyak 10.291 mahasiswa baru (Maba) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta resmi dilantik dan dikukuhkan. Mahasiswa tersebut terdiri dari 2.165 mahasiswa program diploma dan 8.126 mahasiswa program sarjana. Pelantikan dan pengukuhan mahasiswa baru ini dilakukan langsung oleh Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., Senin (21/8/2023) di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS.

Dalam sambutannya, Prof. Jamal menyampaikan selamat dan sukses atas prestasi dan keberhasilan mereka menjadi Maba UNS Tahun Ajaran 2023/2024. Kesuksesan para Maba menembus ketatnya seleksi masuk perguruan tinggi di UNS adalah sebuah perjuangan yang harus disyukuri. Hal ini karena ketatnya persaingan memperebutkan kursi kuliah, menjadi bukti bahwa hanya sebagian orang saja yang bisa memenangkan persaingan tersebut.

“Kedatangan saudara di UNS, Kampus Benteng dan Pelopor Pancasila, terus terang menjadi kebanggaan kami. Karena Saudara adalah insan-insan terpilih, yang suatu saat nanti akan mengharumkan nama besar UNS dan bangsa Indonesia. Dan hari ini, saya telah mengukuhkan Saudara sebagai keluarga baru yang potensial di UNS,” katanya dalam keterangan resmi kepada Okezone.

 UNS kukuhkan mahasiswa baru (Foto: UNS)

Prof. Jamal percaya akan mampu memberikan layanan pendidikan yang terbaik, dan akan mendorong prestasi Maba, menghasilkan karya-karya terbaiknya bagi kepentingan kemajuan UNS dan Indonesia. Beliau turut mengajak seluruh Maba UNS agar senantiasa memupuk rasa kebersamaan, toleransi, kerukunan, dan nasionalisme yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada era digitalisasi, isu-isu radikalisme dan penyebaran berita bohong melalui kekuatan teknologi informasi sangat berpotensi untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

 BACA JUGA:

“Mari kita rapatkan barisan, untuk bersama-sama menjaga suasana kampus kita UNS, agar tetap sejuk, damai, nyaman dan kondusif melalui kegiatan-kegiatan yang positif,” tutur Prof. Jamal.

