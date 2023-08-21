Mengenal Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Lengkap Sejarah dan Latar Belakangnya

JAKARTA- Mari mengenal pusat dokumentasi sastra H.B. Jassin yang perannya sangat krusial bagi sastrawan, mahasiswa ataupun yang masih sekolah. Harus diakui koleksi karya sastra yang dimilikinya sangat membantu dari generasi ke generasi.

Sudah menjadi kebiasaan bagi para remaja Jabodetabek untuk pergi ke pusat dokumentasi H.B. Jassin demi mencari naskah teater. Berbagai kliping juga bisa ditemukan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah atau kampus.

Karena itu mari mengenal lebih jauh tentang pusat dokumentasi sastra H.B. Jassin (PDS H.B. Jassin), lengkap sejarah dan latar belakangnya hingga menjadi sangat terkenal saat ini.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (21/8/2023), berikut Okezone merangkum tentang pusat dokumentasi H.B. Jassin yang berada di Taman Ismail Marzuki Jakarta.

Hans Bague Jassin merupakan salah satu tokoh penting kesusastraan Indonesia. Dirinya lahir di Gorontalo, Sulawesi Utara pada 13 Juli 1917 dan wafat di Jakarta pada 11 Maret 2000.

Dalam sejarah Indonesia, HB Jassin memiliki julukan sebagai Paus Sastra Indonesia. Sebuah sebutan atas perannya yang sangat berpengaruh di dunia sastra Indonesia sehingga seluruh masyarakat mengacu pada ucapannya.

H.B. Jassin meraih gelar sarjana di Fakultas Sastra UI, dan kemudian memperdalam studi ilmu perbandingan sastra di Universitas Yale, Amerika Serikat (1958-59).

Mulai Februari 1940 hingga 21 Juli 1947 dia bekerja di Balai Pustaka. Tepatnya menjadi redaktur di Badan Penerbitan Balai Pustaka.