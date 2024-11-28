Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Peringatan 100 Tahun AA Navis, Tokoh Besar Sastra dengan Pemikiran Futuristik

Pathola Riez Toekan , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |23:12 WIB
Peringatan 100 Tahun AA Navis, Tokoh Besar Sastra dengan Pemikiran Futuristik
Peringatan 100 Tahun AA Navis, Tokoh Besar Sastra dengan Pemikiran Futuristik
A
A
A

JAKARTA – Pameran Peringatan 100 tahun A.A. Navis, tokoh besar sastra dengan pemikiran futuristik. Ali Akbar Navis atau A.A. Navis merupakan tokoh besar sastra nasional yang memiliki pemikiran futuristik yang relevan dengan masa kini.
Peringatan 100 Tahun A.A. Navis yang telah diakui UNESCO perlu dimaknai dengan menggelar pameran yang digelar di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Pameran ini berlangsung dari tanggal 17 – 28 November 2024.
Pameran ini menyuguhkan lini perjalanan hidup seorang A.A. Navis, berbagai karya buku yang di tulisnya, dan karya nonfiksinya yang ada di berbagai surat kabar. Pameran ini merupakan kolaborasi antara Perpusnas RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa).
Pada pameran ini, turut dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Endang Aminudin Aziz. Menurut Kepala Badan Bahasa, A.A. Navis dipilih sebagai tokoh besar sastra nasional yang hari lahirnya diperingati, karena beliau memikiki pemikiran yang futuristik dan mengambarkan realitas masyarakat yang relevan dengan masa saat ini.
“Nah, kita memilih A.A. Navis karena memang juga beliau adalah sastrawan besar yang pemikiran pemikirannya sangat futuristik begitu dan menggambarkan realitas masyarakat, bukan hanya pada saat itu ketika awal beliau berkarir, tapi juga relevan dengan masa sekarang, begitu,” ujar Endang saat diwawancarai pada Kamis (28/11/2024).
Selain adanya pameran, akan ada juga sesi Seminar Nasional dan Peluncuran Buku. Seminar ini bertajuk “Seratus Tahun A.A. Navis: Kajian Kritis, Pemikiran, dan Visi Budaya.
 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/06/65/2357668/begini-kenangan-rektor-universitas-paramadina-firmanzah-di-mata-ketua-yayasan-i1rCLV6hGm.jpg
Begini Kenangan Rektor Universitas Paramadina Firmanzah di Mata Ketua Yayasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/06/65/2357642/prof-firmanzah-dikenal-mahasiswa-sosok-yang-mampu-berikan-solusi-OSPPtdtCpS.jpg
Prof Firmanzah Dikenal Mahasiswa Sosok yang Mampu Berikan Solusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/25/65/2315856/mengenal-pak-tino-sindin-guru-menggambar-yang-legend-di-tanah-air-I81ePwGc8Z.jpg
Mengenal Pak Tino Sindin, Guru Menggambar yang Legend di Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/08/15/65/2092265/anak-muda-zaman-old-ada-bung-hatta-tokoh-milenial-saat-ini-7Ew2aRNnvW.jpg
Anak Muda Zaman Old Ada Bung Hatta, Tokoh Milenial Saat Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/02/65/1944809/mengenal-audrey-hepburn-aktris-terkenal-hingga-aktivis-oOlHlpP1Vt.jpg
Mengenal Audrey Hepburn, Aktris Terkenal hingga Aktivis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/01/65/1944630/mengenal-katherine-johnson-wanita-pelopor-ilmu-antariksa-LSmuKv5HPr.jpeg
Mengenal Katherine Johnson, Wanita Pelopor Ilmu Antariksa
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement