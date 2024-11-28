Peringatan 100 Tahun AA Navis, Tokoh Besar Sastra dengan Pemikiran Futuristik

JAKARTA – Pameran Peringatan 100 tahun A.A. Navis, tokoh besar sastra dengan pemikiran futuristik. Ali Akbar Navis atau A.A. Navis merupakan tokoh besar sastra nasional yang memiliki pemikiran futuristik yang relevan dengan masa kini.

Peringatan 100 Tahun A.A. Navis yang telah diakui UNESCO perlu dimaknai dengan menggelar pameran yang digelar di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Pameran ini berlangsung dari tanggal 17 – 28 November 2024.

Pameran ini menyuguhkan lini perjalanan hidup seorang A.A. Navis, berbagai karya buku yang di tulisnya, dan karya nonfiksinya yang ada di berbagai surat kabar. Pameran ini merupakan kolaborasi antara Perpusnas RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa).

Pada pameran ini, turut dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Endang Aminudin Aziz. Menurut Kepala Badan Bahasa, A.A. Navis dipilih sebagai tokoh besar sastra nasional yang hari lahirnya diperingati, karena beliau memikiki pemikiran yang futuristik dan mengambarkan realitas masyarakat yang relevan dengan masa saat ini.

“Nah, kita memilih A.A. Navis karena memang juga beliau adalah sastrawan besar yang pemikiran pemikirannya sangat futuristik begitu dan menggambarkan realitas masyarakat, bukan hanya pada saat itu ketika awal beliau berkarir, tapi juga relevan dengan masa sekarang, begitu,” ujar Endang saat diwawancarai pada Kamis (28/11/2024).

Selain adanya pameran, akan ada juga sesi Seminar Nasional dan Peluncuran Buku. Seminar ini bertajuk “Seratus Tahun A.A. Navis: Kajian Kritis, Pemikiran, dan Visi Budaya.



(Kurniasih Miftakhul Jannah)