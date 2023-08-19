Mahasiswa UI Bikin Terobosan Perawatan Lansia dengan Teknologi AI, Hasilnya Juara di Thailand

JAKARTA - Tim mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang terdiri dari Novanza Rayhan Natasaputra (Fakultas Kedokteran), Aisya Jenina (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), Ahmad Rafi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), dan Farrah Nabilla (Fakultas Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam) berkolaborasi menciptakan sebuah ide inovasi yang memadukan kecerdasan buatan di dunia medis. Mereka menciptakan terobosan perawatan medis untuk lansia bernama Nawasena.

Ide inovasi tersebut menjadi Juara 1 dalam kompetisi Service Solution Design Competition 2023 yang diselenggarakan oleh Mahidol University International College (MUIC) dan Siriraj Hospital, pada tanggal 7-11 Agustus 2023 di Thailand.

Service Solution Design Competition merupakan perlombaan business plan berbasis kesehatan dan atau biomedis di mana semua peserta diberikan sebuah kasus nyata dan diminta untuk membuat sebuah rencana penyelesaian masalah tersebut dengan tetap mempertimbangkan viability secara finansial dan target.

Pada kompetisi tersebut, tim mahasiswa UI yang menamakan diri The Makara Team, merancang dan mempresentasikan ide inovasi Nawasena yang mengandung arti jalan menuju kebahagiaan. Nawasena berfokus pada integritas dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk penanganan pasien geriatri dengan nyeri kronik. Permasalahan ini menjadi perhatian utama karena 95% lansia di Thailand setidaknya menderita satu penyakit kronik dan 73% di antaranya berhubungan dengan penyakit nyeri. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kualitas hidup mereka, tetapi juga membuat mereka kehilangan kemandirian.

“Bagaimana teknologi AI digunakan di sebuah rumah sakit dan menginterasikan seluruh aspek di rumah sakit tersebut yang bertujuan menjadikan tempat ini sebagai pusat manajemen nyeri atau pain control expert di Thailand dan Asia Tenggara,” kata Novanza selaku perwakilan dari The Makara Team dalam laman resmi FKUI, dikutip Sabtu (19/8/2023).

Proyek Nawasena berfokus pada pembuatan sistem AI yang digunakan di rumah sakit. Dimulai dari penyusunan rencana pasien, program manajemen nyeri, jadwal olahraga dan menu makanan pasien, serta monitoring pasien, karena AI akan terintegritas dengan alat-alat kesehatan dan surveillance system di rumah sakit tersebut.

“Nantinya setiap pasien akan mendapatkan sebuah gelang pintar yang dapat mengukur tanda vital dan akan diproses oleh AI untuk mengkualifikasikan level nyeri dan respon mereka terhadap pengobatan atau manajemen nyeri. Serta dapat terpersonalisasi dengan benar sesuai kebutuhan dan rekaman medis masing-masing pasien secara akurat dan dalam waktu nyata atau real time,” jelas Novanza.