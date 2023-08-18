Momen Langka, Beredar Video Mahasiswa Diwisuda Ayah Sendiri

JAKARTA - Wisuda menjadi momen yang paling dinantikan oleh para mahasiswa. Keinginan cepat lulus dan segera mendapatkan pekerjaan, merupakan fase yang paling ditunggu. Apalagi jika diwisuda oleh ayah sendiri. Kok bisa?

Itulah yang terjadi pada wisudawan Muhammad Irsyad Baihaqi, mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Videonya saat diwisuda oleh sang ayah mendadak viral di media sosial.

Rupanya, rektornya adalah ayahnya sendiri. Rektor UGJ, Prof. Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs. M. Si. terlihat begitu bangga menyentuh pita toga yang dikenakan sang anak karena berhasil lulus kuliah.

BACA JUGA:

“Momen mengharukan wisudawan Muhammad Irsyad Baihaqi dikukuhkan oleh ayahanda tercinta yang merupakan Rektor UGJ, Prof. Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs. M. Si.,” tulis akun Instagram @dialogindocirebon, dikutip Jumat (18/8/2023).