Viral Video Mahasiswa Bimbingan Dosen saat Skripsi, Jangan Taruh Nama Pacar

JAKARTA - Buat kamu yang sedang sibuk bimbingan skripsi atau tugas akhir dengan dosen pembimbing atau Penasihat Akademik (PA) sebaiknya cek lagi setiap kalimat yang ditulis. Jangan sampai malah jadi viral seperti video parodi di akun TikTok yang menyorot mahasiswa menaruh nama pacar di bagian ucapan terima kasih pada lembaran skripsi.

Terungkap lewat video, mahasiswa yang sedang bimbingan skripsi menahan tawa ketika sang dosen salah fokus pada nama pacar sang mahasiswa. Nama pacar tersebut menjadi pertanyaan sang dosen.

“Ada nama cewek nih siapa? tanya sang dosen dalam video di akun @hendi.motivasi, dikutip Jumat (18/8/2023).

Lalu sang mahasiswa menahan tawa sambil mesem-mesem. Akhirnya dia mengakui bahwa itu adalah nama pacarnya.

“Itu adalah pacar saya pak,” kata sang mahasiswa.

“Ohhh oke. Tapi ini setelah saya pelajari selama puluhan tahun skripsi; 90 persen jadinya nikah sama orang lain,” kata sang dosen menggoda sambil tersenyum.