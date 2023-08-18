Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Lilly Wenda saat Sepatu Copot di Upacara Bendera: Kalau Panik, Amburadul Sudah

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |14:42 WIB
Lilly Wenda saat Sepatu Copot di Upacara Bendera: Kalau Panik, Amburadul Sudah
Sepatu Lilly Wenda copot saat jadi Paskibraka pembawa baki di Istana Negara (Foto: YouTube Setpres RI)
JAKARTA - Penampilan Lilly Wenda, Paskibraka yang bertugas sebagai pembawa baki di Istana Negara, saat HUT ke-78 RI, menyita perhatian. Di tengah upacara yang khusyuk dan perannya yang sakral sebagai pembawa bendera merah putih, sepatu pantofel sebelah kiri yang copot ketika bertugas justru membuat namanya viral.

Insiden mendadak itu membuat siswa asal Wamena, Papua Pegunungan itu, tetap tenang. Dia tetap senyum dan santai sambil mengikuti gerakan baris berbaris bersama teman lainnya hanya berlapiskan kaus kaki putih.

 BACA JUGA:

Lewat akun Instagram, Lilly Wenda menjawab insiden tersebut. Menurutnya, semua insiden unik itu harus dihadapi dengan tenang.

 BACA JUGA:

“Memang harus tetap tenang,” tulisnya dikutip Jumat (18/8/2023).

