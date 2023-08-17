173 Pelajar Penerima Beasiswa BIM Siap Berangkat ke Luar Negeri

JAKARTA - Upacara HUT ke-78 RI di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Jakarta, diwarnai dengan kehadiran penerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM). Sebanyak 173 penerima beasiswa berpamitan untuk siap berangkat menempuh studi ke luar negeri.

173 generasi muda berprestasi yang menerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM) akan melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri pada program S1 dan S2. Di samping itu, hadir juga 24 pegawai Kemendikbudristek yang meraih predikat juara pada Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI tahun 2023 di Semarang.

BACA JUGA:

Salah satu penerima BIM, Norman Jefferson Nainggolan, dari SMAK Penabur Bandar Lampung mengungkapkan, kemerdekaan ini telah memberikannya kebebasan untuk berekspresi dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dia siap membuat bangga orangtuanya dan bangsa Indonesia.

BACA JUGA:

“Kita harus bisa memanfaatkan momen kemerdekaan setiap tahunnya dengan mengembangkan potensi kita untuk Indonesia menjadi lebih baik dan menjadi insan muda yang berprestasi serta mengharumkan nama bangsa,” ujar mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan bidang musik klasik di Royal Conservatoire of Scotland dalam keterangan resmi kepada Okezone, Jumat (18/8/2023).