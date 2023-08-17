Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Sosok Keyla Azzahra Purnama, Paskibraka Pembawa Baki Upacara Penurunan Bendera

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |17:58 WIB
Sosok Keyla Azzahra Purnama, Paskibraka Pembawa Baki Upacara Penurunan Bendera
Keyla Azzahra Purnama menjadi pembawa baki saat penurunan bendera (Foto: YouTube Setpres RI)
JAKARTA - Mata publik fokus pada sosok Keyla Azzahra Purnama, anggota Paskibraka yang bertugas saat upacara penurunan bendera di Istana Negara pada HUT ke-78 RI, Kamis sore (17/8/2023). Keyla Azzahra Purnama merupakak Paskibraka asal Sumatra Selatan.

Parasnya yang cantik dengan rambut pendek membuat siswi asal SMA 4 Lubuk Linggau, Sumatra Selatan, ini mencuri perhatian. Dia bersama dengan anggota lainnya bertugas dengan kompak.

Mereka yakni Made Guruh Anggara Putra asal SMAN 1 Semarapura, Klungkung dan Raja Shiam Al Ghiffary Panjiyoga asal SMA Presiden Kabupaten Bekasi. Serta Komandan 17 yaitu Diki Wahyudi Ahiri asal SMA 1 Gorontalo Utara.

Dengan santai dan penuh senyum, Keyla membawa bendera sambil berbaris rapi. Dia meneruskan tugas rekannya yakni Lilly Wenda yang bertugas sebagai pembawa baki saat upacara pengibaran bendera di pagi hari.

Telusuri berita edukasi lainnya
