Sosok Keyla Azzahra Purnama, Paskibraka Pembawa Baki Upacara Penurunan Bendera

JAKARTA - Mata publik fokus pada sosok Keyla Azzahra Purnama, anggota Paskibraka yang bertugas saat upacara penurunan bendera di Istana Negara pada HUT ke-78 RI, Kamis sore (17/8/2023). Keyla Azzahra Purnama merupakak Paskibraka asal Sumatra Selatan.

Parasnya yang cantik dengan rambut pendek membuat siswi asal SMA 4 Lubuk Linggau, Sumatra Selatan, ini mencuri perhatian. Dia bersama dengan anggota lainnya bertugas dengan kompak.

Mereka yakni Made Guruh Anggara Putra asal SMAN 1 Semarapura, Klungkung dan Raja Shiam Al Ghiffary Panjiyoga asal SMA Presiden Kabupaten Bekasi. Serta Komandan 17 yaitu Diki Wahyudi Ahiri asal SMA 1 Gorontalo Utara.

BACA JUGA:

Dengan santai dan penuh senyum, Keyla membawa bendera sambil berbaris rapi. Dia meneruskan tugas rekannya yakni Lilly Wenda yang bertugas sebagai pembawa baki saat upacara pengibaran bendera di pagi hari.