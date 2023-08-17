Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Daftar Nama Paskibraka Penurunan Bendera, Pelajar asal Sumsel Jadi Pembawa Baki

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |14:32 WIB
Daftar Nama Paskibraka Penurunan Bendera, Pelajar asal Sumsel Jadi Pembawa Baki
Daftar nama Paskibraka 2023 yang bertugas saat penurunan bendera (Foto: YouTube Setpres RI)
A
A
A

JAKARTA - Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) belum selesai bertugas. Mereka masih harus melaksanakan tugas upacara penurunan bendera di Istana Negara pada HUT ke-78 RI, Kamis (17/8/2023).

Tim Paskibraka yang bertugas pada pagi hari atau pengibaran bendera disebut dengan Tim Indonesia Maju. Dan tim penurunan bendera yang bertugas pada sore hari disebut dengan Tim Indonesia Jaya.

 Paskibraka siap bertugas saat penurunan bendera (Foto: YouTube Setpres)

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Rima Agistri dikutip dari YouTube Setpres RI, Kamis (17/8/2023) menyebutkan sejumlah nama Paskibraka yang bertugas. Tahun ini semakin dinamis karena ada tambahan empat provinsi baru termasuk dari Papua.

 BACA JUGA:

Nama Paskibraka Tim Pengibaran Bendera

Pembawa Baki: Lilly Indiani Suparman Wenda SMA Wamena (Papua Pegunungan)

Pembentang Bendera: Nathaniel Shawn Edgar Sondakh asal SMA Lentera Kabupaten Kepulauan Sangihe

Pengerek Bendera: Alfin Alfarisi asal SMA Negeri 1 Padang

Komandan 17: Agusaryanto asal SMAN 21 Makassar

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
