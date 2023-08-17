Daftar Nama Paskibraka Penurunan Bendera, Pelajar asal Sumsel Jadi Pembawa Baki

JAKARTA - Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) belum selesai bertugas. Mereka masih harus melaksanakan tugas upacara penurunan bendera di Istana Negara pada HUT ke-78 RI, Kamis (17/8/2023).

Tim Paskibraka yang bertugas pada pagi hari atau pengibaran bendera disebut dengan Tim Indonesia Maju. Dan tim penurunan bendera yang bertugas pada sore hari disebut dengan Tim Indonesia Jaya.

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Rima Agistri dikutip dari YouTube Setpres RI, Kamis (17/8/2023) menyebutkan sejumlah nama Paskibraka yang bertugas. Tahun ini semakin dinamis karena ada tambahan empat provinsi baru termasuk dari Papua.

Nama Paskibraka Tim Pengibaran Bendera

Pembawa Baki: Lilly Indiani Suparman Wenda SMA Wamena (Papua Pegunungan)

Pembentang Bendera: Nathaniel Shawn Edgar Sondakh asal SMA Lentera Kabupaten Kepulauan Sangihe

Pengerek Bendera: Alfin Alfarisi asal SMA Negeri 1 Padang

Komandan 17: Agusaryanto asal SMAN 21 Makassar

