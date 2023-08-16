Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini 7 Jurusan Kuliah yang Banyak Dibutuhkan di Masa Depan

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |19:02 WIB
Ini 7 Jurusan Kuliah yang Banyak Dibutuhkan di Masa Depan
Jurusan kuliah yang paling banyak dibutuhkan di masa depan (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Buat kamu yang masih bingung memilih jurusan kuliah, ada baiknya untuk mempertimbangkan sejumlah jurusan agar tidak terancam teknologi digital di masa depan. Sejumlah jurusan tetap menarik untuk dipilih karena dijamin membuka peluang kerja di masa depan.

Berkembangnya teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membuat sejumlah perusahaan melakukan efisiensi. Berikut ini, rangkuman Okezone seperti dilansir dari akun Instagram @caribakatmu, Rabu (16/8/2023), adalah jurusan yang paling banyak dibutuhkan di masa depan. Karier lebih cerah!

 BACA JUGA:

Jurusan yang Dibutuhkan di Masa Depan

1.Teknologi Sains Data

Jurusan sains data adalah sebuah ilmu terapan yang menganalisis serta mempelajari data, khususnya data numeric, baik terstruktur atau tidak terstruktur. Ilmu sains data ini adalah bidang ilmu gabungan mulai dari statistika, bisnis dan ilmu komputer.

2.Manajemen Bisnis

Jurusan manajemen Bisnis akan menawarkan mata kuliah konsentrasi misalnya yaitu pengantar ekonomi, akuntansi biaya, matematika bisnis, ekonomi mikro dan makro, manajemen perkantoran, manajemen keuangan, hingga manajemen pemasaran.

 BACA JUGA:

3.Sains Data dan AI

Jurusan sains data dan AI nantinya dapat menjadi profesional di bidang data science seperti data scientist, data engineer, business intelligence, dana analyst dapat menjadi peneliti serta wirausahawan di bidang startup.

Halaman:
1 2
