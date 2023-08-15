Momen Sedih Pelajar Cilik Menangis saat Wisuda, Lulus Tanpa Dihadiri Orangtua

JAKARTA - Momen kelulusan merupakan momen penting dalam dunia pendidikan. Apalagi bagi seorang pelajar cilik yang mendadak viral dalam sebuah video kelulusan di media sosial. Sang pelajar menangis lantaran orangtuanya tidak hadir.

“Momen sedih seorang anak kecil nangis saat wisuda karena orangtuanya tidak datang. Terlihat beberapa guru ikut mengusap air mata anak tersebut. Bahkan ada yang ikut nangis,” tulis akun media sosial @kegoblogan.unfaedah, Selasa (15/8/2023).

Terlihat dalam video, pelajar cilik perempuan yang disapa Nong itu mulai meneteskan air mata saat namanya dipanggil ke atas panggung. Tidak seperti teman-temannya yang lain, Nong menangis ketika dipakaikan medali oleh para guru. Diperkirakan Nong melewati prosesi lulus-lulusan dari TK ke SD.

Itu karena Nong tidak didampingi oleh orangtuanya. Ibunya pergi ke Arab Saudi untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).

“Ayah Nong gak datang, ibu Nong ke Arab Saudi untuk kerja dan beli jajan Nong. Yang sabar ya Nong,” tulis caption pada video itu.