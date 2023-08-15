Ribuan Pelajar Meriahkan HUT ke-78 RI dengan Karnaval Budaya dan Pakaian Adat

KALIMANTAN SELATAN - Ribuan pelajar mengaplikasikan rasa cinta tanah air dan nasionalisme mereka dengan mengikuti karnaval budaya. Mereka dengan suka cita menyambut HUT Kemerdekaan ke-78 RI dengan mengenakan pakaian adat.

Ribuan pelajar di kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, ramai mengikuti karnaval budaya. Sekitar 2.000 peserta mulai dari pelajar tingkat SD hingga SMA terlihat kompak.

Warna-warni berbagai macam pakaian adat menghiasi karnaval tersebut. Ada pakaian adat dayak, pakaian adat Jawa dan tidak ketinggalan mereka yang menggunakan atribut TNI Polri, perawat serta petani.