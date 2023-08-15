Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ribuan Pelajar Meriahkan HUT ke-78 RI dengan Karnaval Budaya dan Pakaian Adat

Zulkifli Yunus , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |12:58 WIB
Ribuan Pelajar Meriahkan HUT ke-78 RI dengan Karnaval Budaya dan Pakaian Adat
Ribuan pelajar meramaikan HUT ke-78 RI dengan karnaval budaya (Foto: Freepik)
A
A
A

KALIMANTAN SELATAN - Ribuan pelajar mengaplikasikan rasa cinta tanah air dan nasionalisme mereka dengan mengikuti karnaval budaya. Mereka dengan suka cita menyambut HUT Kemerdekaan ke-78 RI dengan mengenakan pakaian adat.

Ribuan pelajar di kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, ramai mengikuti karnaval budaya. Sekitar 2.000 peserta mulai dari pelajar tingkat SD hingga SMA terlihat kompak.

 BACA JUGA:

Warna-warni berbagai macam pakaian adat menghiasi karnaval tersebut. Ada pakaian adat dayak, pakaian adat Jawa dan tidak ketinggalan mereka yang menggunakan atribut TNI Polri, perawat serta petani.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement