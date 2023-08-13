Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Jelang HUT ke-78 RI, 90 Kepala Sekolah Ikuti Pelatihan Sains, Coding dan Robotik di Untar

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |10:36 WIB
Jelang HUT ke-78 RI, 90 Kepala Sekolah Ikuti Pelatihan Sains, Coding dan Robotik di Untar
90 Kepala Sekolah SMP Negeri Kumpul di Untar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 90 kepala sekolah SMP negeri maupun swasta di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat, menghadiri pelatihan sains, coding dan robotik berbasis STEAM ( science, technology, engineering, art and mathematics ) yang diadakan Rumah Edukasi di Universitas Tarumanagara, Kampus 1, Jakarta Barat.

Direktur Rumah Edukasi, Mulia Anton mengatakan, pelatihan ini merupakan salah satu bentuk pengabdian Masyarakat dari Rumah Edukasi dan Universitas Tarumanagara dalam berbagi ilmu pengetahuan kepada lingkungan sekitarnya, khususnya di wilayah Jakarta Barat.

“ Menjelang HUT ke-78 RI, kami ingin memperkenalkan sebuah metode pembelajaran abad ini yang sangat sejalan dengan program Merdeka belajar dari Kemendikbudristek,” ujar Anton, Jumat (11/8/2023).

Lebih lanjut Anton mengatakan, dalam acara yang diikuti oleh 85 kepala sekolah dan guru ini diharapkan, pelatihan sains, coding dan robotik berbasis STEAM dapat diterapkan di sekolah mereka masing-masing.

“Kami jamin dalam waktu kurang dari 2 jam, Ibu dan bapak yang mengikuti pelatihan ini sudah bisa membuat program coding dan menjalankan robot yang dirakit secara berkelompok,” ucapnya.

Halaman:
1 2
