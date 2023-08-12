Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Ajak Generasi Muda Berpikir Kritis dan Kaya Literasi

JAKARTA – Dosen dan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Veteran Jakarta (UPNVJ) mengajak generasi muda agar memperkaya kemampuan literasi. Dengan begitu, pelajar dapat berpikir kritis.

Lewat penelitian sekaligus pengabdian kepada masyarakat di SMAN 106 Jakarta pada Rabu (9/8/2023) lalu, kegiatan Tridarma perguruan tinggi tersebut melibatkan Munadhil Abdul Muqsith, PhD dan Dr. Ana Kuswanti dan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi Hana febrianti, Muhammad Paksi. Anak muda saat ini jangan hanya pandai baca tulis saja tetapi juga harus memiliki kemampuan literasi.

“Di era globalisasi dan post-truth, kemampuan literasi kita harus jauh dari sekedar sebatas baca tulis saja. Kemampuan berpikir kritis dan skeptis menjadi keharusan,” kata Munadhil selaku ketua tim Peneliti dan Abdimas di Gd. Multimedia SMAN 106 Jakarta dalam keterangan kepads Okezone, Sabtu (12/8/2023).

Munadhil memuji civitas akademik SMAN 106 Jakarta yang sudah memiliki tim yang terstruktur untuk mengurus literasi di sekolah. Akan tetapi programnya harus sustainable dan skala pembiasaan.

"Pengembangan dan pembelajaran harus lebih terukur seperti modul Gerakan Literasi SMA Kemendikbud,” ucapnya setelah melakukan FGD dan pretest dan post test.