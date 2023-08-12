Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

100 Kosakata Bahasa Sunda dan Artinya Lengkap

Bertold Ananda , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |06:46 WIB
100 Kosakata Bahasa Sunda dan Artinya Lengkap
Kosakata Bahasa Sunda (Foto:Freepik)
JAKARTA- Deretan kosakata bahasa Sunda beserta artinya perlu kamu pelajari dengan benar dan tepat.

Umumnya Bahasa Sunda merupakan sebuah bahasa daerah yang berasal dari wilayah Jawa Barat. Bahasa satu ini banyak dipergunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi sehari-hari, mulai dari bahasa kasar hingga bahasa halus.

Untuk dapat mempelajarinya maka perlu berkonsentrasi dan memiliki rasa ingin tahu tinggi untuk mengetahuinya. Sebab bahasa Sunda gampang-gampang susah untuk dipelajari karena dituturkan menggunakan dua macam dialek. Yakni dialek [h] dan dialek non [h].

Berikut kosakata bahasa Sunda beserta artinya:

1. Aing = Aku (kasar)

2. Maneh = Kamu

3. Wilujeng enjing = Selamat pagi

4. Naon = Apa

5. Kunaon = Kenapa

6. Saha = Siapa

7. Kumaha = Bagaimana

8. Iraha = Kapan

Halaman:
1 2 3
