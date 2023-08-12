Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

50 Contoh Purwakanthi Guru Sastra

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |09:33 WIB
50 Contoh Purwakanthi Guru Sastra
Contoh Purwakanthi Guru Sastra (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Contoh Purwakanthi guru sastra menarik untuk dipelajari. Dalam bahasa Jawa, dikenal dengan istilah Purwakanthi.

Pengertian purwakanthi secara bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu purwa dan kanthi. Dalam bahasa Jawa, purwa artinya awalan dan kanthi artinya mengulang atau menggandeng.

Artinya, sebuah kalimat yang mengulang kata sebelumnya. Salah satu jenis Purwakanthi adalah Purwakanthi guru sastra.

Pengertian Purwakanthi Guru Sastra

 

Yaiku purwakanthi ingkang runtut ing sastra utawa tulisane. Purwakanthi guru sastra dapat ditandai dengan penggunaan huruf konsonan yang sama. Contohnya seperti dalam tembung purwakanthi “tata titi titig tatag” mempunyai huruf konsonan yang identik yaitu huruf ‘T’. Berikut contoh Purwakanthi guru sastra dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Sabtu (12/8/2023).

 BACA JUGA:

Contoh Purwakanthi Guru Sastra

1.Aja dhemen memada, dhateng sapadhaning dumadi.

2.Anak anung anindhita

3.Asah, asih, asuh

4.Babat, bibit, bobot, bebet

5.Garang nanging garing.

6.Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani

7.Janji jujur jajahane mesthi makmur

8.Kala kula kelas kalih, kula kilak kalo kalih kuli-kuli kula, kalo kula kéli, kali kilén kula, kalo kula kampul-kampul, 9.kula kelap kelip kala-kala keling-keling

10.Katula-tula ketali.

11.Laras, lurus, leres, laris.

12.Madat, minum, madon, mateni lan main.

13.Mandhep, manteb, melu mara tua, mangan ora mangan

14.Makarya, manembah, meneges, manut

15.Makuta, makuti, makuten.

16.Pandom panuntun lan pangetrepane pancasila

17.Petruk patroli karo putrani loro putra putri

18.Ruruh, rereh, ririh ing wewarah.

19.Sapa salah seleh

20.Saya suwe saya sumengka

21.Sepi sepa lir sepah samun

22.Sing sapa salah bakale seleh

23.Sing weweh bakal wuwuh.

24.Sluman, slumun, slamet.

25.Taberi nastiti lan ngati-ati, mesthi bakal dadi

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088215/mengapa-mandarin-jadi-bahasa-tersulit-nomor-1-di-dunia-MSkDGVf1gS.jpg
Mengapa Mandarin Jadi Bahasa Tersulit Nomor 1 di Dunia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088110/mengapa-mandarin-jadi-bahasa-tersulit-nomor-1-di-dunia-5HNfREPkxL.jpg
Mengapa Mandarin Jadi Bahasa Tersulit Nomor 1 di Dunia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073240/ini-bahasa-dengan-penutur-terbanyak-di-dunia-capai-1-1-miliar-orang-QBzpEduWAN.jpg
Ini Bahasa dengan Penutur Terbanyak di Dunia, Capai 1,1 Miliar Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/624/3070514/20-contoh-kalimat-analogi-dalam-bahasa-indonesia-lengkap-dengan-penjelasannya-vYJZ8vaEpT.jpeg
20 Contoh Kalimat Analogi dalam Bahasa Indonesia Lengkap dengan Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/624/3058191/5-artikel-bahasa-jawa-singkat-dengan-berbagai-tema-rKOiIZn4dP.jpg
5 Artikel Bahasa Jawa Singkat dengan Berbagai Tema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/65/3016832/indonesia-day-bahasa-indonesia-semakin-populer-di-sekolah-kampus-australia-bGsgepsHG7.png
Indonesia Day, Bahasa Indonesia Semakin Populer di Sekolah-Kampus Australia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement