50 Contoh Purwakanthi Guru Sastra

JAKARTA - Contoh Purwakanthi guru sastra menarik untuk dipelajari. Dalam bahasa Jawa, dikenal dengan istilah Purwakanthi.
Pengertian purwakanthi secara bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu purwa dan kanthi. Dalam bahasa Jawa, purwa artinya awalan dan kanthi artinya mengulang atau menggandeng.
Artinya, sebuah kalimat yang mengulang kata sebelumnya. Salah satu jenis Purwakanthi adalah Purwakanthi guru sastra.
Pengertian Purwakanthi Guru Sastra
Yaiku purwakanthi ingkang runtut ing sastra utawa tulisane. Purwakanthi guru sastra dapat ditandai dengan penggunaan huruf konsonan yang sama. Contohnya seperti dalam tembung purwakanthi “tata titi titig tatag” mempunyai huruf konsonan yang identik yaitu huruf ‘T’. Berikut contoh Purwakanthi guru sastra dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Sabtu (12/8/2023).
Contoh Purwakanthi Guru Sastra
1.Aja dhemen memada, dhateng sapadhaning dumadi.
2.Anak anung anindhita
3.Asah, asih, asuh
4.Babat, bibit, bobot, bebet
5.Garang nanging garing.
6.Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani
7.Janji jujur jajahane mesthi makmur
8.Kala kula kelas kalih, kula kilak kalo kalih kuli-kuli kula, kalo kula kéli, kali kilén kula, kalo kula kampul-kampul, 9.kula kelap kelip kala-kala keling-keling
10.Katula-tula ketali.
11.Laras, lurus, leres, laris.
12.Madat, minum, madon, mateni lan main.
13.Mandhep, manteb, melu mara tua, mangan ora mangan
14.Makarya, manembah, meneges, manut
15.Makuta, makuti, makuten.
16.Pandom panuntun lan pangetrepane pancasila
17.Petruk patroli karo putrani loro putra putri
18.Ruruh, rereh, ririh ing wewarah.
19.Sapa salah seleh
20.Saya suwe saya sumengka
21.Sepi sepa lir sepah samun
22.Sing sapa salah bakale seleh
23.Sing weweh bakal wuwuh.
24.Sluman, slumun, slamet.
25.Taberi nastiti lan ngati-ati, mesthi bakal dadi