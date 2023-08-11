Dokter Dapat Beasiswa LPDP ke Luar Negeri, Perawat Kapan?

Perawat masih harus menunggu untuk mendapatkan beasiswa LPDP ke luar negeri (Foto: Freepik)

JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menggulirkan dana pendidikan beasiswa untuk dokter spesialis, subspesialis, dan program fellowship. Bicara tenaga medis, perawat merupakan profesi garda terdepan yang melayani pasien 24 jam. Lalu, kapan giliran perawat mendapatkan beasiswa LPDP untuk meningkatkan kapasitas?

Kepala Divisi Kerja Sama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto dalam penandatanganan kerja sama Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Roche, Jumat (11/8/2023) mengatakan sejauh ini perawat belum masuk dalam skema beasiswa tersebut. Akan tetapi, kata dia, niat atau komitmen tetap ada untuk meningkatkan skill para perawat.

BACA JUGA:

“Perawat belum masuk dalam skema ini. Komitmen ada,” ujarnya.