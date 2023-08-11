Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Hamzah Lubis, Mahasiswa University of Tripoli Pimpin PPI Dunia 2023/2024

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |10:31 WIB
Hamzah Lubis, Mahasiswa University of Tripoli Pimpin PPI Dunia 2023/2024
Hamzah Lubis Pimpin PPI Dunia 2023/2024 (Foto: Dokumentasi PPI)
BELANDA - Hamzah Assuudy Lubis, mahasiswa University of Tripoli, Lebanon resmi memimpin Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia periode 2023/2024.

Hamzah Assuudy Lubis terpilih secara aklamasi oleh 62 PPI Negara pada gelaran Simposium Internasional XV PPI Dunia di Belanda, 10 Agustus 2023.

Diawali dengan berbagai agenda sidang organisasi. Meski sempat berlangsung alot, keputusan bulat memilih Hamzah Lubis menahkodai PPI Dunia periode 2023/2024 ini menandai era baru kepemimpinan termuda PPI Dunia.

“Kita akan bawa PPI Dunia berkontribusi aktif mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan mengedepankan aspek kolaborasi. Juga mendorong mahasiswa Indonesia di luar negeri yang unggul dan berdaya saing,” katanya seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

PPI Dunia 

Dia tidak hanya bicara konsep abstrak Indonesia emas. Tetapi menuangkannya menjadi rencana konkrit 12 program kerja unggulan. Di antaranya, optimalisasi peran PPI Dunia sebagai poros pergerakan pelajar sebagaimana pada masa Bung Hatta lewat gerakan pelajar mendunia (GPIM), festival pendidikan, kelompok mentoring dan pelatihan untuk pengembangan skill non-akademik.

Kemudian program Satu Suara untuk menyoroti isu-isu nasional, job fair, pembuatan buku Indonesia Di Masa Depan, serta mengoptimalkan program duta ekspor yang membantu UMKM lokal ekspansi pasa keluar negeri.

“Di luar dari program kerja unggulan ini, tentu kita juga terlibat dalam kajian strategis yang bisa memberikan input baik untuk pemerintah maupun pihak swasta,” kata pria yang akrab disapa Hamzah ini yang juga sempat menjabat sebagai Wakil Koordinator PPI Dunia 2022/2023.

Di samping itu, dia juga meyakinkan PPI Dunia akan melakukan evaluasi internal. Pasalnya, dalam agenda sidang organisasi, mencuat pandangan terkait kurangnya pelibatan PPI Negara dalam penyelenggaraan program PPI Dunia.

“Ini akan kita evaluasi juga lewat rapat internasional (RI). Nantinya, kita desain setiap program kerja mesti menggandeng minimal 1 atau 2 PPI Negara,” katanya.

Telusuri berita edukasi lainnya
