10 Contoh Cerita Pendek Singkat Berbagai Tema Penuh Makna

JAKARTA- Contoh cerita pendek singkat berbagai tema dan penuh makna perlu kamu ketahui. Sebagai informasi,cerpen merupakan cerita pendek yang isinya tidak kurang dari 10.000 kata.

Dalam pembuatannya, cerpen singkat berbagai tema dan penuh makna tidak boleh dilakukan secara sembarangan loh. Sebab ada berbagai kaidah dan aturan penulisan yang wajib dipahami terlebih dahulu.

Berikut 10 contoh cerita pendek singkat berbagai tema penuh makna:

1. Contoh Pertama

Kisah Seram Penumpang

Karya Jan Harold Brunvand

Seorang pria mengemudi pulang larut malam ketika dia melihat seorang gadis meminta tumpangan. Gadis cantik itu mengenakan gaun putih yang indah. Pria itu memberikan tumpangan kepadanya dan mereka memulai percakapan yang menarik. Dia menurunkan gadis itu di rumahnya.

Keesokan harinya, saat mengemudi untuk bekerja dia memperhatikan bahwa gadis itu secara kebetulan telah melupakan sweter di mobilnya.

Dia berkendara menuju rumah si gadis untuk menyerahkan sweter. Seorang wanita tua membuka pintu ketika dia membunyikan bel.Dia menceritakan kejadian yang terjadi tadi malam dan memberikan sweter kepada wanita itu. Wanita itu menolak dan terlihat bersedih dan sedikit aneh.

Pria itu menanyai wanita itu lagi. Dia kaget ketika wanita itu mengatakan itu adalah sweater putrinya yang meninggal dalam kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu.

2. Contoh Kedua

Indahnya Berbagi Dengan Sahabat

Pagi hari itu hujan turun dengan sangat deras. Budi merasa bingung bagaimana untuk berangkat ke sekolah. Ketika Budi sedang memandang hujan, terdengar suara HP yang berdering dari kamar Budi, lantas saja Budi masuk ke dalam kamar dan menjawab dengan telepon.

Ternyata yang menghubungi Budi adalah Nita sahabatnya. Dalam teleponnya tersebut Nita mengatakan bahwa dia akan datang untuk menjemput Ani, karena Nita tahu apabila Ani sedang merasa kebingungan bagaimana untuk pergi ke sekolah.

Tak lama berselang, Nita sudah sampai berada di depan rumah Ani bersama ayahnya dengan menggunakan mobil. Ani pun segera bergegas berpamitan kepada kedua orang tuannya dan bergegas untuk keluar segera menemui Nita.

Sesudah sampai di sekolah, yang merupakan teman sebangkunya tersebut akhirnya juga masuk menuju kelasnya. Istirahat pun telah tiba, keduanya pergi ke kantin untuk menghilangkan rasa lapar. Ketika akan hendak membayar ternyata Nita lupa untuk membawa dompetnya. Sehingga Ani sahabatnya yang akhirnya membayarkan.