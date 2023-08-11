Pelajar Difabel Bikin Bangga Indonesia, Raih Juara Tenis Meja di Jerman

JAKARTA - Muhammad Zidan Fathoni, pelajar difabel asal Malang. Jawa Timur, berhasil menorehkan prestasi di Jerman. Dia meraih juara dalam ajang special Olympic World Summer Games.

Zidan adalah remaja asal desa Jeru, kecamatan Turen, kabupaten Malang. Dia merupakan pelajar SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi, kabupaten Malang, Jawa Timur. Setiap harinya usai pulang sekolah, ia langsung bersiap menuju basecamp latihan tenis meja untuk melatih skillnya.

Meski ia merupakan penyandang disabilitas intelektual atau tunagrahita, sang pelajar mampu menunjukkan bakatnya di dunia tenis meja. Baru-baru ini dia berhasil meraih juara 2 tenis meja dalam ajang special Olympic World Summer Games berlin di Jerman,