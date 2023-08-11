Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Pelajar Difabel Bikin Bangga Indonesia, Raih Juara Tenis Meja di Jerman

Achmad Saif Hajarani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |09:02 WIB
Pelajar Difabel Bikin Bangga Indonesia, Raih Juara Tenis Meja di Jerman
Pelajar difabel asal Malang raih juara tenis meja di Jerman (Foto: Achmad Saif Hajarani)
A
A
A

JAKARTA - Muhammad Zidan Fathoni, pelajar difabel asal Malang. Jawa Timur, berhasil menorehkan prestasi di Jerman. Dia meraih juara dalam ajang special Olympic World Summer Games.

Zidan adalah remaja asal desa Jeru, kecamatan Turen, kabupaten Malang. Dia merupakan pelajar SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi, kabupaten Malang, Jawa Timur. Setiap harinya usai pulang sekolah, ia langsung bersiap menuju basecamp latihan tenis meja untuk melatih skillnya.

 BACA JUGA:

Meski ia merupakan penyandang disabilitas intelektual atau tunagrahita, sang pelajar mampu menunjukkan bakatnya di dunia tenis meja. Baru-baru ini dia berhasil meraih juara 2 tenis meja dalam ajang special Olympic World Summer Games berlin di Jerman,

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement