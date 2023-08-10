Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

5 Kampus Ini Jadi Negara Tujuan Penerima Beasiswa BPI 2023 Terbanyak, Ada Singapura

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |08:49 WIB
Penerima beasiswa BPI 2023 dilepas Kemendikbudristek (Foto: Kemendikbudristek)
JAKARTA - Sebanyak 465 mahasiswa penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Luar Negeri tahun 2023 dilepas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sejumlah kampus menjadi negara tujuan mereka mengenyam studi di negara lain. 

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek, Iwan Syahril meminta para penerima beasiswa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Hal yang sama seperti yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo sebelumnya kepada para penerima beasiswa di luar negeri yakni meminta para mahasiswa ingat pulang ke Indonesia setelah selesai belajar. 

"Jangan sia-siakan kesempatan dan waktu yang telah anda dapatkan. Buat bangga Indoensia, pulanglah dengan tekad untuk membangun bangsa dan jangan pernah lelah untuk percaya bahwa negeri ini mencintai kalian,” tutur Iwan dalam keterangan resmi kepada Okezone, Kamis (10/8/2023). 

