HOME EDUKASI KAMPUS

465 Penerima Beasiswa BPI Dilepas ke Luar Negeri, Tujuan Australia Paling Favorit

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |08:45 WIB
465 Penerima Beasiswa BPI Dilepas ke Luar Negeri, Tujuan Australia Paling Favorit
Mahasiswa penerima beasiswa BPI dilepas ke luar negeri (Foto: Kemendikbudristek)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 465 mahasiswa penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Luar Negeri tahun 2023 dilepas. Sejumlah negara menjadi tujuan favorit bagi para penerima beasiswa. 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melepas 465 mahasiswa penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Luar Negeri tahun 2023. Sebanyak 345 mahasiswa penerima beasiswa untuk jenjang strata satu (S1), 35 mahasiswa untuk jenjang strata dua (S2), dan 85 mahasiswa untuk jenjang strata tiga (S3) akan memulai pendidikannya pada rentang Agustus hingga September 2023 di perguruan tinggi tujuannya masing-masing.

 BACA JUGA:

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek, Iwan Syahril melepas para penerima beasiswa. Dia berpesan bahwa penerima BPI harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan menjadi agen terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 

“Selamat menempuh pendidikan kepada para penerima beasiswa yang sudah terpilih. Semoga sukses dan berkomitmen untuk membangun negeri dengan berkontribusi dan terlibat dalam gerakan Merdeka Belajar saat kembali ke Indonesia,” kata Iwan dalam Pembekalan Studi BPI Tujuan Luar Negeri di Kantor Kemendikbudristek, dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Kamis (10/8/2023). 

Selama menjalani pendidikan, Iwan berharap para penerima beasisea semangat berkebinekaan global serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dengan membuka ruang komunitas baru. Dia mendorong para penerima beasiswa berinvestasi dengan membuka pertemanan seluas-luasnya. 

Halaman:
1 2
