HOME EDUKASI SEKOLAH

21.409 Mahasiswa Disebar ke 34 Provinsi, Mengajar di 4.000 Sekolah

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |08:28 WIB
21.409 Mahasiswa Disebar ke 34 Provinsi, Mengajar di 4.000 Sekolah
Kampus Mengajar wadahi mahasiswa mengajar di 34 provinsi (Foto: Kemendikbudristek)
A
A
A

JAKARTA- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim melepas lebih dari 21.409 mahasiswa peserta Program Kampus Mengajar Angkatan 6. Mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia tersebut akan ditempatkan di lebih dari 4 ribu sekolah yang tersebar di 34 provinsi sebagai mitra guru.

Program ini mendorong peningkatan literasi, numerasi, dan adaptasi teknologi di sekolah sasaran. Kampus Mengajar merupakan salah satu program unggulan atau program flagship Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memberikan kesempatan belajar di luar program studi bagi seluruh mahasiswa Indonesia.

“Perjalanan panjang MBKM telah membuktikan bahwa dalam menghadirkan kemerdekaan dalam belajar, mahasiswa tergerak untuk berkreasi dan berinovasi sebagai persiapan mengarungi lautan luas setelah lulus dari perguruan tinggi. Dan juga untuk memberikan kontribusi bagi sesama,” ucap Nadiem dalam keterangan resmi kepada Okezone, Jumat (11/8/2023).

Menurutnya, selama masa penugasan mahasiswa akan berkolaborasi secara aktif dalam menyusun strategi pembelajaran literasi dan numerasi, melakukan pendampingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan buku bacaan bermutu, serta membantu guru dan tenaga kependidikan dalam mengakselerasi adaptasi teknologi yang akan membantu proses belajar mengajar. Pada angkatan pertama hingga kelima, Program Kampus Mengajar telah mengirim lebih dari 91 ribu peserta mahasiswa untuk bertugas di 21.409 sekolah sasaran pada jenjang SD dan SMP. 

