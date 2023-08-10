Biografi HB Jassin, Sejarah, Riwayat dan Karya Lengkap

JAKARTA - Mengenal biografi HB Jassin yang merupakan sosok terkenal sebagai tokoh pengarang, cendekiawan muslim.

BACA JUGA: 6 Foto Sastrawan Indonesia dan Biografi Singkatnya

Kehadirannya sangat penting untuk kemajuan pendidikan Bahasa Indonesia di kalangan anak sekolah dan perguruan tinggi. Sebab selama hidup HB Jassin telah membuat beberapa karya dan referensi menarik dan penting di bidang kritik dan dokumentasi sastra.

Maka dari itu tidak heran bila Hans Bague Jassin yang dikenal dengan nama H.B. Jassin disebut sebagai Paus Sastra Indonesia.

- Biografi HB Jessin

Nama Lengkap: Dr. Hans Bague Jassin, S.S., M.A., Ph.D.,

Nama Panggilan : HB Jessin

Tanggal Kelahiran: 31 Juli 1917