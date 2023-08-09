Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Cinta Tanah Air sejak Dini, Siswa SD Seru Hias Jembatan Sambut HUT ke-78 RI

Septyantoro Aji Nugroho , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |15:14 WIB
Cinta Tanah Air sejak Dini, Siswa SD Seru Hias Jembatan Sambut HUT ke-78 RI
Siswa SD semangat sambut HUT ke-78 RI (Foto: Okezone)
SOLO - Kemeriahan menjelang perayaan HUT ke-78 RI ditunjukkan sejumlah pelajar SD di Solo, Jawa Tengah. Sebagai bukti rasa cinta Tanah Air sejak dini, seratusan siswa menghias jembatan dengan memasang bendera merah putih.

Siswa bersama masyarakat menghias kampung-kampung dengan nuansa merah putih. Pemasangan bendera merah putih di salah satu jembatan di utara terminal Tirtonadi dilakukan para siswa dengan penuh rasa semangat gotong royong.

 BACA JUGA:

Mereka mengikat bendera dan memasang bambu di kawasan tersebut agar tampak bersih, rapi dan indah. Selain itu mereka juga memberi pesan serta mengajak para warga masyarakat agar tidak membuang sampah maupun buang air kecil sembarangan di sekitaran jembatan.

