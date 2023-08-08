Mahasiswa Malang Sulap Bunga Kenanga dan Kulit Apel Jadi Teh, Bisa Jadi Obat Asam Urat

MALANG - Salah satu cara untuk mengobati asam urat bisa mengonsumsi bahan herbal. Hal itu mendorong mahasiswa asal Malang membuat obat asam urat dari kandungan bunga kenanga dan kulit apel manalagi. Kandungan bunga kenanga yang dicampur ekstrak kulit apel manalagi untuk menekan asam urat usai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini melakukan serangkaian penelitian.

Apalagi potensi bunga kenanga dan apel manalagi di Kota Malang yang masih banyak, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini membuat empat mahasiswa dari program studi Teknologi Pangan UMM yakni Muhammad Alif Ryan, Talitha Aulia Fitri, Anis Fadlia Hanum dan Rina Ayu Wilasari, berinisiatif mengembangkan penelitian minuman yang bisa mencegah dan mengobati asam urat.

Rina Ayu Wilasari anggota tim peneliti mengungkapkan mereka melakukan penelitian tentang efektivitas kombucha cananga odorata dan ekstrak kulit apel manalagi, sebagai minuman probiotik antihiperurisemia. Dari penelitian itu diketahui bunga kenanga memiliki potensi untuk menekan asam urat.

"Bunga kenanga memiliki kandungan flavonoid yang tinggi berupa kuersetin dan mirisetin. Zat-zat itu disinyalir berpotensi menghambat enzim oksidase. Sehingga dapat menurunkan kadar asam urat dalam tubuh," ucap Rina Ayu Wilasari, dikonfirmasi pada Selasa (8/8/2023).

Kombucha sendiri ialah minuman probiotik yang dibuat melalui proses fermentasi teh menggunakan koloni mikroorganisme, yang terdiri dari bakteri dan ragi. Proses fermentasi ini menghasilkan kombinasi asam organik, enzim, dan probiotik yang baik untuk sumber senyawa anti inflamasi. Selain itu juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Sedangkan, ketua tim Muhammad Alif Ryan menyampaikan, proses pembuatannya dimulai dari membuat teh bunga kenanga. Di sini, tanaman dibiarkan layu dan kemudian dikeringkan.

"Tahap berikutnya adalah penyeduhan yang dilakukan layaknya menyeduh teh pada umumnya. Setelah itu, berlanjut pada proses ekstraksi kulit apel manalagi," ujar Ryan, sapaan akrabnya.