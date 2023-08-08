Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

3 Sekolah Indonesia yang Ternyata Ada di Arab Saudi

Himayatul Azizah , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |15:41 WIB
3 Sekolah Indonesia yang Ternyata Ada di Arab Saudi
Sekolah Indonesia Luar Negeri Arab Saudi (Foto: Sekolah Indonesia Riyadh)
JAKARTA - 3 sekolah Indonesia yang ternyata ada di Arab Saudi menarik untuk diulas. Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) adalah lembaga pendidikan formal yang dilakukan di luar negeri.

Ada 3 SILN di Arab Saudi yang tersebar di kota Makkah, Riyadh dan Jeddah. Diketahui ada SILN yang telah berdiri dari tahun 1964 hingga saat ini.

Berikut 3 sekolah Indonesia yang ada di Arab Saudi seperti Okezone rangkum, Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Sekolah Indonesia di Arab Saudi

1. SILN Makkah

SILN Makkah menjadi SILN terbaru yang ada di Arab Saudi. Sekolah Indonesia Makkah (SIM) telah mendapat perizinan dari Ditjen Pendidikan Asing Saudi Arabia dengan memilih Al-Anjal International School selaku penanggung jawab umum di sekolah.

SIM telah mendapatkan izin Ditjen Pendidikan Asing Saudi Arabia. Merujuk dari Surat Kepala Perwakilan RI Riyadh No.432/KP/VI/2000, tanggal 5 Juni 2000 dan Surat Kepala Sekolah Indonesia Jeddah No. 236/SIJ/C/II/2004, tanggal 18 Februari 2004, Sekolah Indonesia Makkah ditetapkan sebagai kelas jauh dari Sekolah Indonesia Jeddah.

SIM terdapat di Abdullah Arief Street, Distrik Al-Rosyaifah, Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi. SIM Makkah menyediakan jenjang pendidikan dari TK hingga SMA.

2. SILN Riyadh

SILN Riyadh telah berdiri sejak 2 Oktober 1985. Awalnya SILN Riyadh bernama Sekolah Indonesia Pancasila Riyadh atau SIP Riyadh, kemudian berubah menjadi Sekolah Indonesia Riyadh (SIR) sejak tahun 1986 hingga saat ini.

SIR berada di Malaz dengan tenaga pendidik tergolong sedikit. SIR terbilang kurang memadai sebab kurangnya tenaga pendidik.

Sehingga untuk kepentingan mengajar SIR dibantu oleh Dharma Wanita Sub Unit KBRI Riyadh. Hal ini membantu SIR menjadi lebih baik dan stabil.

SIR kerap kali berpindah lokasi mulai dari ke Um Al Hamam pada 17 Juli 1988 hingga kembali berpindah pada Juli 1993 di gedung sekolah hingga saat ini. Walaupun sering berpindah lokasi, SIR berhasil mengantongi izin operasional dari Pemerintahan Saudi Arabia dengan nama Internasional Indonesian School (IIS) pada tahun 1996.

Halaman:
1 2
