HOME EDUKASI KAMPUS

Booth UI di LPDP Festival 2023 Ramai Dikunjungi Calon Mahasiswa, Ini Pesan Jokowi

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |18:27 WIB
Presiden Jokowi kunjungi booth UI di LPDP Festival (Foto: dok UI)
Presiden Jokowi kunjungi booth UI di LPDP Festival (Foto: dok UI)
JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) hadir dalam Pameran Pendidikan Tinggi dan Pameran Riset LPDP Festival 2023. Tercatat per hari ada 300 mahasiswa yang menyambangi booth tersebut untuk mencari informasi seputar kampus dan beasiswa.

Dengan mengambil tema Enlivening Indonesia, Advancing The Nation, Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kunjungi booth Universitas Indonesia (UI) di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Festival 2023 yang berlangsung di Aula The Kasablanka Hall, Tebet, Jakarta Selatan pada 1-3 Agustus 2023. UI membuka booth pameran pendidikan serta melakukan sosialisasi kepada para pengunjung LPDP Festival 2023.

Booth UI menampilkan program pendidikan, program studi, biaya perkuliahan, sistem akademik dan kurikulum, fasilitas, tata cara seleksi penerimaan, dan lain-lain. Pameran pendidikan ini memfasilitasi pertemuan langsung antara calon siswa, orang tua, dan pihak dari institusi pendidikan.

Hal ini memungkinkan pertukaran informasi, menjawab pertanyaan dan membantu calon siswa dalam memahami lebih baik opsi pendidikan yang ada. Selain itu, tujuan partisipasi UI pada kegiatan ini juga untuk meluruskan informasi yang keliru mengenai UI terutama seputar sistem penerimaan. Dengan mengikuti LPDP Festival 2023 ini diharapkan UI mendapatkan calon mahasiswa terbaik dan pemerataan informasi kepada calon mahasiswa.

Dalam sambutannya pada (3/8/2023) Presiden Joko Widodo meyakinkan bahwa bonus demografi dapat dimanfaatkan untuk menaikkan level negara Indonesia menjadi negara maju. “Kita ini memiliki sebuah peluang untuk menjadi negara maju kalau kita melakukan hilirisasi,” kata Jokowi. Presiden juga berbincang dengan Dr. Ir. Feri Yusivar M.Eng., Direktur RCAVe FTUI.

Dia adalah penerima pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) LPDP, mengenai pengembangan bis listrik hasil karya para dosen dan peneliti UI. Selama berlangsungnya kegiatan, booth UI didatangi oleh 300an pengunjung per harinya, yang mencari informasi mengenai UI. Sebagian besar pengunjung adalah lulusan program Sarjana dari berbagai universitas yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

